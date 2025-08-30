Skútr, elektrokolo nebo alespoň jeho „staromódní“ šlapací varianta. To jsou prostředky, které v hojné míře využívají v Londýně zloději, jimž jde o jediné: co nejsnadněji ukořistit cenný mobilní telefon. Využívají přitom moment překvapení, netušící chodec prakticky nic nezmůže a vmžiku se jeho telefon ztrácí v ruchu londýnských ulic. Jednou z oblastí, kde gangy operují, je Oxford Street.
Na neúnosnou situaci v této ulici již dříve upozornily mnohé zdejší maloobchody. Kvůli bujícím krádežím volaly po opatřeních, které by kriminalitu v této oblasti snížily. Mobilní telefon zde totiž neoprávněně „změní majitele“ v průměru každých 15 minut. Nyní jsou zde zákazníci, kolemjdoucí i turisté vyzýváni, aby v blízkosti silnice nepoužívali své mobilní telefony. A to neobvyklým způsobem.
Na chodníku se před zdejším obchodem společnost Currys táhne pár desítek centimetrů od jeho okraje podélný fialový pruh s nápisem Mind the Grab a grafikou varující před chmatáky. Doprovodný text má lidi přimět, aby kvůli riziku krádeže telefonu ustoupili dále od obrubníku a ideálně si svůj telefon schovali do kapsy.
Hlavní nápis je parafrázi na bezpečnostní varování běžně používané na nástupištích londýnského metra (Mind the Gap, tedy Pozor na mezeru). Ovšem kampaň, kterou kromě Westminsterské rady podpořila i Metropolitní policie, podle jejíhož vyjádření zapadá do její strategie v boji proti krádežím mobilů, sklidila kritiku.
Podle bývalého londýnského policejního detektiva Normana Brennana jde jen o nesmyslný trik. „Pokud chcete zastavit krádeže telefonů, chcete na ulicích policisty, ne fialové čáry,“ zmínil pro britský portál Daily Mail. Naopak vyzval k nasazení většího počtu policistů, kteří by měli krizi s organizovanými krádežemi mobilů v Londýně řešit.
|
Tam si snad mobil ani neberte. Počet krádeží za čtyři roky výrazně stoupl
„Potřebujeme mít padesát až sto motocyklistů ve službě čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, aby v ulicích Londýna byly rychle reagující jednotky, které by mohly bojovat proti motocyklovým zlodějům,“ podotkl s dovětkem, že policejní experti z motojednotky dokážou zločince rychle dopadnout.
„Starosta a premiér by se měli stydět za to, že státy po celém světě varují, ať si lidé dávají pozor na naši kriminalitu,“ dodal s vysvětlením, že turisté jsou mnohdy před cestou do Londýna varováni před zdejší kriminalitou.
„Lidé chtějí vidět policistu hlídkujícího v ulicích, který je uklidní a dá jim pocit bezpečí. Nechceme triky, chceme policisty v našich ulicích a systém spravedlnosti, který chrání veřejnost,“ uzavřel Brennan.
Daily Mail připomíná, že za prudkým nárůstem krádeží a loupeží, při nichž zločincům jde hlavně o získání mobilního telefonu oběti, může černý trh se smartphony. V některých částech Londýna se gangy teenagerů na motorkách údajně dopouštějí až dvaceti krádeží najednou.
Ukradeno bylo v průměru 13 mobilů za hodinu
Počet krádeží mobilních telefonů v Londýně rapidně narůstá. Podle údajů metropolitní policie bylo v roce 2024 v hlavním městě Velké Británie ukradeno celkem 116 655 mobilních telefonů. Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo v londýnských ulicích odcizeno 77 tisíc mobilů, to znamená nárůst o více než 50 procent. V letech 2017 až 2024 bylo nahlášeno celkem 684 tisíc odcizených mobilních telefonů v odhadované hodnotě 365 milionů liber (více než 10 miliard korun).
Loni tak bylo v Londýně ukradeno v průměru téměř 320 mobilů denně, tedy zhruba 13 každou hodinu. Nicméně navzdory velkému počtu krádeží bylo podle statistik obviněno jen 169 podezřelých, informoval portál The Standard s tím, že sedm z nich vyvázlo pouze s podmínkou.
Ze statistik vyplývá, že častěji jsou oběťmi zlodějů mobilů ženy (61 tisíc vs. 48 tisíc mužů) a nejčastěji ke krádežím dochází v pozdních odpoledních hodinách, konkrétně mezi 16. až 19. hodinou. K nejvyššímu počtu krádeží (34 309) došlo ve Westminsteru, který je následován Camdenem (10 907) a Souhthwarkem (7 316). Nejčastěji hlášenými ukradenými telefony jsou iPhony (téměř 71 tisíc), samsungů bylo ukradeno přibližně 14 tisíc.
Portál Daily Mail dodal, že tři čtvrtiny v Londýně ukradených zařízení končí v zahraničí. Třeba iPhony putují nejčastěji do Číny. Jedno z míst, kam přes Hongkong, který je pro svou povahu ideálním přestupním uzlem, míří, se nachází v nenápadné výškové budově v čínském Šen-čenu.