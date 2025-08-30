Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá

Lukáš Hron
Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem. Chodce má přimět, aby se drželi dále od okraje chodníku a eliminovali tak riziko, že se stanou oběťmi zlodějů. Ti však často operují i na chodnících.
V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku.

V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku. | foto: Profimedia.cz

V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku.
V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku.
V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku.
V Londýně před krádežemi mobilů varuje fialová čára na chodníku.
9 fotografií

Skútr, elektrokolo nebo alespoň jeho „staromódní“ šlapací varianta. To jsou prostředky, které v hojné míře využívají v Londýně zloději, jimž jde o jediné: co nejsnadněji ukořistit cenný mobilní telefon. Využívají přitom moment překvapení, netušící chodec prakticky nic nezmůže a vmžiku se jeho telefon ztrácí v ruchu londýnských ulic. Jednou z oblastí, kde gangy operují, je Oxford Street.

Na neúnosnou situaci v této ulici již dříve upozornily mnohé zdejší maloobchody. Kvůli bujícím krádežím volaly po opatřeních, které by kriminalitu v této oblasti snížily. Mobilní telefon zde totiž neoprávněně „změní majitele“ v průměru každých 15 minut. Nyní jsou zde zákazníci, kolemjdoucí i turisté vyzýváni, aby v blízkosti silnice nepoužívali své mobilní telefony. A to neobvyklým způsobem.

Na chodníku se před zdejším obchodem společnost Currys táhne pár desítek centimetrů od jeho okraje podélný fialový pruh s nápisem Mind the Grab a grafikou varující před chmatáky. Doprovodný text má lidi přimět, aby kvůli riziku krádeže telefonu ustoupili dále od obrubníku a ideálně si svůj telefon schovali do kapsy.

Hlavní nápis je parafrázi na bezpečnostní varování běžně používané na nástupištích londýnského metra (Mind the Gap, tedy Pozor na mezeru). Ovšem kampaň, kterou kromě Westminsterské rady podpořila i Metropolitní policie, podle jejíhož vyjádření zapadá do její strategie v boji proti krádežím mobilů, sklidila kritiku.

Podle bývalého londýnského policejního detektiva Normana Brennana jde jen o nesmyslný trik. „Pokud chcete zastavit krádeže telefonů, chcete na ulicích policisty, ne fialové čáry,“ zmínil pro britský portál Daily Mail. Naopak vyzval k nasazení většího počtu policistů, kteří by měli krizi s organizovanými krádežemi mobilů v Londýně řešit.

Tam si snad mobil ani neberte. Počet krádeží za čtyři roky výrazně stoupl

„Potřebujeme mít padesát až sto motocyklistů ve službě čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu, aby v ulicích Londýna byly rychle reagující jednotky, které by mohly bojovat proti motocyklovým zlodějům,“ podotkl s dovětkem, že policejní experti z motojednotky dokážou zločince rychle dopadnout.

„Starosta a premiér by se měli stydět za to, že státy po celém světě varují, ať si lidé dávají pozor na naši kriminalitu,“ dodal s vysvětlením, že turisté jsou mnohdy před cestou do Londýna varováni před zdejší kriminalitou.

„Lidé chtějí vidět policistu hlídkujícího v ulicích, který je uklidní a dá jim pocit bezpečí. Nechceme triky, chceme policisty v našich ulicích a systém spravedlnosti, který chrání veřejnost,“ uzavřel Brennan.

Daily Mail připomíná, že za prudkým nárůstem krádeží a loupeží, při nichž zločincům jde hlavně o získání mobilního telefonu oběti, může černý trh se smartphony. V některých částech Londýna se gangy teenagerů na motorkách údajně dopouštějí až dvaceti krádeží najednou.

Jste na ulici při používání mobilu ostražití?

Ukradeno bylo v průměru 13 mobilů za hodinu

Počet krádeží mobilních telefonů v Londýně rapidně narůstá. Podle údajů metropolitní policie bylo v roce 2024 v hlavním městě Velké Británie ukradeno celkem 116 655 mobilních telefonů. Ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo v londýnských ulicích odcizeno 77 tisíc mobilů, to znamená nárůst o více než 50 procent. V letech 2017 až 2024 bylo nahlášeno celkem 684 tisíc odcizených mobilních telefonů v odhadované hodnotě 365 milionů liber (více než 10 miliard korun).

Loni tak bylo v Londýně ukradeno v průměru téměř 320 mobilů denně, tedy zhruba 13 každou hodinu. Nicméně navzdory velkému počtu krádeží bylo podle statistik obviněno jen 169 podezřelých, informoval portál The Standard s tím, že sedm z nich vyvázlo pouze s podmínkou.

Ze statistik vyplývá, že častěji jsou oběťmi zlodějů mobilů ženy (61 tisíc vs. 48 tisíc mužů) a nejčastěji ke krádežím dochází v pozdních odpoledních hodinách, konkrétně mezi 16. až 19. hodinou. K nejvyššímu počtu krádeží (34 309) došlo ve Westminsteru, který je následován Camdenem (10 907) a Souhthwarkem (7 316). Nejčastěji hlášenými ukradenými telefony jsou iPhony (téměř 71 tisíc), samsungů bylo ukradeno přibližně 14 tisíc.

Portál Daily Mail dodal, že tři čtvrtiny v Londýně ukradených zařízení končí v zahraničí. Třeba iPhony putují nejčastěji do Číny. Jedno z míst, kam přes Hongkong, který je pro svou povahu ideálním přestupním uzlem, míří, se nachází v nenápadné výškové budově v čínském Šen-čenu.

Vstoupit do diskuse (92 příspěvků)

Nejčtenější

Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost

Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá

Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem....

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

Mají dost zlodějů mobilů, na chodník proto namalovali pruh. Policie to vítá

Londýn nadále sužují gangy, často motorizované, zaměřující se na krádeže mobilních telefonů z rukou nic netušících chodců. Na jedné z londýnských ulic proto nyní přibylo varování inspirované metrem....

30. srpna 2025

Tyto chytré hodinky nás překvapily. Za nižší cenu toho umějí více než dost

Nové hodinky Watch 3 Pro od dostupné značky CMF se snaží zaujmout hned ve třech rovinách: zajímavým designem, dobrou výbavou a překvapivě nízkou cenou. Do vkusu každého se sice trefit nemusejí, ale...

29. srpna 2025

Dramatická změna koncepce přinesla oproti předchůdci ještě lepší tablet

Kromě nového smartphonu překvapil letos operátor T-Mobile i novým tabletem T Tablet 2. Překvapil proto, že vlastně jednoduchý předchozí tablet nástupce ani nepotřeboval. Novinka je ale přesto v praxi...

28. srpna 2025

Šampion mezi dostupnými véčky. Otestovali jsme Motorolu Razr 60

Motorola i letos obnovila nabídku véček, přičemž pozornost budí levnější model. Ten totiž už začíná cenu přibližovat vyšší střední třídě a i když má pár kompromisů ve výbavě, tak levnější a dobře...

27. srpna 2025

Je to oficiální. Nové iPhony se ukážou druhý týden v září

Apple oficiálně zve na konferenci k novým iPhonům, která se odehraje devátého září. Souhlasí to s již uniklými informacemi, takže se můžeme těšit na nové smartphony včetně úplně nového tenkého...

26. srpna 2025  18:41

Tato aplikace bude povinně v každém mobilu, přikázala ruská vláda

Nová ruská chatovací aplikace Max bude od září povinně v každém nově prodaném telefonu na ruském trhu. Státem podporovaná služba se velice podobá čínskému ekvivalentu, který je mimo jiném i nástrojem...

26. srpna 2025  7:02

Po jednom novém Pixelu asi nesáhnete. Přitom má výjimečnou vlastnost

Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může...

26. srpna 2025

Dlouho očekávané hodinky mají neobvyklý displej a vydrží měsíc nabité

Po dlouhých letech čekání, kdy to vypadalo, že je značka Pebble mrtvá, se fanoušci dočkali příjemného překvapení. Pebble je zpět a v plné parádě, nástupce modelu Time navíc dorazí ještě letos....

25. srpna 2025

Z této vyhlídky můžete za ideálních podmínek dohlédnout až na Alpy

Vrch Radyně, na kterém stojí, je s nadmořskou výškou 567 metrů dominantou Plzeňska. Naším dalším cílem při putování po zajímavých BTS mobilních operátorů byla zřícenina stejnojmenného hradu ze 14....

24. srpna 2025

Telefon od operátora vsadil na minimalismus. Oproti předchůdci je výhodnější

Nový T Phone 3 není žádný nadupaný smartphone. Vsadil na kombinaci výhodné ceny a vcelku solidní výbavy. V porovnání s předchůdcem působí uhlazeněji a je oproti němu skutečně výhodnější.

23. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Google zlevnil starší pixely. Nové jsou však v akci výhodnější

S příchodem nové generace smartphonů Google Pixel 10 přichází i logické zlevnění starších modelů. To se v českých e-shopech projevilo už dříve, v obchodě Googlu až teď. Nicméně platí, že v...

22. srpna 2025  7:02

Ve velkém stylu. Nové produkty Googlu představil slavný moderátor

New York (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Žádná z letošních klíčových mobilních premiér se neodehrála v Evropě. Samsung, Motorola a nyní Google si vybrali USA a premiantem je v tomto směru New York. Google vsadil na prostory filmových studií...

22. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.