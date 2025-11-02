Operátoři linek tísňového volání (112, 150, 155, 156 a 158) se často setkávají s opakujícími se případy zneužívání těchto linek, a to zejména uskutečňováním oznámení, která nikterak nesouvisejí s bezprostředním ohrožením života, zdraví, majetku či veřejného pořádku.
Dennodenně se potýkají se smyšlenými oznámeními, vulgárními výpady či opakovanými hovory lidí pod vlivem alkoholu nebo drog. Informoval o tom Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který se v rámci své činnosti na základě podnětů ze strany složek integrovaného záchranného systému velmi často vypořádává právě i s případy nahlášených zlomyslných volání.
V případě, že se zneužití skutečně prokáže, přistupuje k uložení pokuty. Ta může činit až 200 tisíc Kč. A to není vše.