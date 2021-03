Volkswagen se zajímal o mobilní divizi LG. Ta pravděpodobně končí

LG sice na začátku roku představilo koncept mobilu s rolovacím displejem, ale jak se velmi brzy ukázalo, tak to byl poslední záchvěv kdysi klíčového výrobce mobilů. LG jako koncern je velmi úspěšná firma, ale s mobily se jí v posledních letech nedaří.

Proto se vedení koncernu rozhodlo konat a v lednu zveřejnilo informaci, že hledá pro mobilní divizi řešení. Ať už v podobě výrazné restrukturalizace, nebo odprodeje. Jak se následně ukázalo, firma se snažila, respektive stále snaží divizi odprodat. Jenže všechna jednání zatím ztroskotala.

Jedním z vážných zájemců měl být vietnamský koncern Vingroup, což je dnes jedna z nejvýznamnějších firem ve Vietnamu, která provozuje stovky obchodů a nákupních center, podniká ve stavebnictví, má dokonce vlastní automobilku a její majitel zbohatl na instantních polévkách na Ukrajině. Jednání však nedopadla, Vingroup měl zájem jen o výrobní závody a v té chvíli LG chtělo prodat celý mobilní byznys, respektive se obě strany nedohodly na ceně.

Následně s LG jednal i koncern Volkswagen, který zřejmě také nechtěl celou divizi, spíš řešení pro automobily, které LG v rámci mobilní divize také vyvíjelo. Ovšem ani toto jednání nedopadlo.

Poslední informace z korejských deníků Donga a Pulsenews uvádí, že nejpravděpodobnější je rozprodej mobilní divize po částech. Ve hře je tak stále koncern Vingroup a možná i Volkswagen. Jenže to zároveň znamená, že značka LG mezi mobily zřejmě definitivně končí.

Je totiž jen málo pravděpodobné, že by LG poskytlo na výrobu mobilů pod svým jménem licenci, jak je tomu dnes například u Alcatelu nebo Nokie.

Ovšem i rozprodej je komplikovaný – otázkou je, kdo by získal patenty a další předměty duševního vlastnictví. Nejpravděpodobněji by si část nechalo LG, část by byla předmětem prodeje. Firma plánuje, že velké části zaměstnanců mobilní divize nabídne pozice v dalších částech koncernu nebo v dceřiných firmách. Ale část by zřejmě přešla v rámci prodeje.

Fanoušci značky si stále mobily LG mohou koupit. Ovšem jen loňské modely – letos už LG nic nepředstavilo a zmíněný smartphone s rolovacím displejem se zřejmě komerční premiéry nedočká. Nejnovějším modelem je neobvyklý model Wing, který má dva natáčecí displeje. Na trhu startoval za vysokou cenu 30 000, aktuálně ho lze koupit za 18 990 Kč.