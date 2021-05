Mrtvá značka přece jen vyrobí nejúžasnější mobil. Ale jen pro sebe

Podle portálu The Korea Herald měla totiž jihokorejská společnost LG v pondělí 24. května potvrdit, že přece jen uvažuje o výrobě zkraje roku avizovaného rolovací smartphonu. Teoreticky by si tak mohla připsat ono prvenství, o které patrně usilovala. Jenže prakticky se tak nestane. Produkce má být totiž početně omezena a podle vyjádření společnosti přístroje nevzniknou za účelem jejich prodeje, ale výhradně pro interní použití.

Vývoj modelu Rollable totiž společnost podle jejího blíže nespecifikovaného zaměstnance dokončila ještě před rozhodnutím o uzavření dlouhodobě prodělečné mobilní divize. Není však jisté, kdy a v kolika kusech rolovací LG nakonec vznikne. Vyrobeno by mohlo být jen sto až dvě stě kusů. Ani jeden se přitom nedostane oficiálně na trh.

Všechny kusy by se měly s největší pravděpodobností dostat k vybraným vrcholovým zaměstnancům společnosti. Ony „vyvolené“ jedince si LG patrně vybere velmi pečlivě, aby co nejvíc eliminovalo riziko, že by se některý z vyrobených kusů dostal neoficiální cestou na trh. Pokud by se tak i přesto stalo, patrně by byl o LG Rollable mezi sběrateli vysoký zájem, čemuž by odpovídala i prodejní cena.

LG Rollable měl být oficiálně prvním smartphonem na světě, který je osazený flexibilním displejem s možností rozšíření zobrazovací plochy jeho vyrolováním z těla telefonu. V rámci LG měl představovat nejinovativnější a nejpokročilejší smartphone v jeho nabídce. V lednu představený prototyp byl vskutku působivý (viz LG láká na rolovací telefon, chce jej prodávat už letos).

Jenže firma začátkem dubna oznámila prakticky nevyhnutelné: po téměř šesti ztrátových letech letos v červenci uzavře mobilní divizi a definitivně se tak stáhne z mobilního trhu. Nově se chce LG soustředit na výrobu součástek pro elektromobily a chytré spotřebiče (viz Potvrzeno, LG končí se smartphony. Budou jen do vyprodání zásob).

Společnost LG poskytla na veletrhu spotřební elektroniky na začátku letošního roku před vydáním smartphonu krátký náhled Rollable. Podle ukázky lze jeho 6,8palcovou OLED obrazovku natáhnout na 7,4 palce.

Společnost LG má ukončit výrobu a prodej všech produktů pro smartphony 31. července. Poprodejní služby pro současné uživatele telefonů LG budou nabízeny po dobu čtyř let a aktualizace softwaru budou k dispozici po dobu tří let.