náhledy
Historie mobilních zařízení značky LG je plná podivných smartphonů, které ve výsledku nejspíš přispěly k pádu celé mobilní divize této společnosti. Nyní se na veřejnosti objevil poslední dosud neveřejný koncept smartphonu, který by asi značce také moc nepomohl dostat se z nesnází.
Autor: Android Authority
Youtuber známý pod přezdívkou MKBHD nedávno zveřejnil dojmy z konceptu telefonu od LG, který se mu povedlo získat. Jde o model s rolovací obrazovkou, která se na pokyn gestem po displeji roztáhne do šířky.
Autor: MKBHD
LG Rollable, jak se koncept jmenoval, byl v podstatě poslední možností na záchranu mobilní divize LG, která kvůli nízkému zájmu zákazníků a dalším problémům ukončila činnost v roce 2021.
Autor: LG
LG Rollable přináší výhody smartphonu s ohebným displejem bez rýhy v něm. Nevýhodou je ovšem málo odolná konstrukce a hlavně celkem hlučný motorek, který se stará o vysouvání a zasouvání displeje.
Autor: Safety Korea
Na ohebný displej u LG nakonec nikdy nedošlo, LG Rollable nikdy nedorazil na trh, ale v roce 2020 si LG zaexperimentovalo s jiným modelem, který se jmenoval LG Wing.
Autor: LG
Tento model měl speciální otočnou konstrukci, která nabídla hned dva displeje ve tvaru písmene T. Na malém spodním displeji šlo třeba psát a hlavní displej v horizontálním režimu byl volný pro text. Nebo na horním displeji mohlo běžet video a na spodním jste mohli brouzdat po sítích. Využití této konstrukce se plánovalo i u her.
Autor: LG
Netradiční model Wing 5G byl určen kreativním uživatelům, zároveň však byl labutí písní značky, která už tehdy byla svými nezvyklými a často nepřijatými inovacemi proslulá.
Autor: Android Authority
Už v roce 2016 chtělo LG způsobit revoluci. Na první pohled relativně běžný špičkový smartphone LG G5 měl totiž modulární konstrukci.
Autor: Ondřej Martinů, iDNES.cz
Na modulární telefony se přitom už tou dobou hledělo skrz prsty, spousta předchozích pokusů také nevyšla a ani u LG G5 to nevypadalo na velký úspěch.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Firma totiž nabídla jen hrstku modulů, navíc s diskutabilní využitelností (externí zvukovou kartu, battery grip s větší baterií a spouští foťáku a modul s extra baterií), a tak se úspěch nedostavil. LG hned následující rok u typu G6 modulární pojetí zrušilo.
Autor: LG
Překvapením ovšem bylo, že LG se k modularitě po letech ještě vrátilo, a to u modelu G8X DualScreen z roku 2019.
Autor: Mobil.iDNES.cz
K němu totiž zákazníci dostali kus příslušenství, což byl rám pro vložení telefonu a druhý stejně velký displej k tomu. LG pak nabízelo podobné příslušenství například i pro model V60 Thinq.
Autor: LG
Výsledné spojení pak nabídlo rozevírací konstrukci. V době, kdy se spekulovalo o tom, že by LG mohlo být jedním z prvních výrobců, který uvede smartphone se skutečně ohebným displejem, šlo o velké zklamání.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Za dalším nepříliš povedeným experimentem od LG se musíme vrátit až do roku 2013. Už tehdy dorazil model s ohnutým (nikoli ohýbacím) displejem LG G Flex a později také G Flex 2.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bylo to tehdy jistě náročné na výrobu, ale model G Flex se dobře držel v ruce, displej nebyl tak náchylný k rozbití a telefon měl ještě zajímavý „samohojící“ materiál zad.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Část zákazníků na oba modely (G Flex a G Flex 2) vzpomíná v dobrém, ale pravdou je, že nakonec si prohnuté telefony nenašly v portfoliu výrobce své místo a potichu z něj zmizely.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I rok 2015 přinesl jeden na svou dobu nezvyklý experiment, tehdy šlo o výřez displeje. Z dnešního pohledu je to už zastaralá věc, tehdy bylo nicméně LG naopak průkopníkem.
Autor: Jan Malý, iDNES.cz
LG tuto novinku přineslo v modelu V10, který nad svůj velký 5,7" hlavní panel dostal „přilepený“ ještě druhý malý displej v podobě pruhu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej fungoval nezávisle na tom hlavním, mohl ukazovat notifikace nebo zkratky k aplikacím. Ale nakonec šlo jen o experimentální řešení, které později nahradily právě klasické výřezy v displeji, a ty pak později průstřely či poddisplejové senzory.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz