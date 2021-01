Kupujte, dokud mobily LG ještě jsou. Koncern uvažuje, že se divize zbaví

Nedávno v rámci virtuálního kongresu CES LG předvedlo smartphone s rolovacím displejem, který by se ještě letos mohl dostat do prodeje. Jenže nakonec to může být labutí píseň tradiční mobilní značky.

Jihokorejská společnost LG Electronics zvažuje, co provede se svou ztrátovou výrobou chytrých mobilních telefonů. Šéf firmy Kwon Bong-seok aktuálně podle novin Korea Herald poslal zaměstnancům mobilní divize dopis, že je potřeba podstatná změna.

Možné jsou v této chvíli všechny scénáře, ať už jde o výraznou redukci divize, její prodej (či prodej části), nebo uzavření. Pokud by došlo na poslední možnost, tak podle různých zdrojů by koncern dokázal absorbovat zhruba 60 procent zaměstnanců mobilní divize.

Firma uvedla, že 23 ztrátových čtvrtletí po sobě v divizi smartphonů už ji připravilo zhruba o pět bilionů wonů (přes 100 miliard Kč). Náznaky, že by firma nakonec mohla výrobu smartphonů ukončit, ve středu na burze v Soulu poslaly akcie LG o více než 12 procent vzhůru.



Kdysi to byla světová trojka

LG byla podle organizace Strategy Analytics ještě v roce 2013 třetím největším výrobcem smartphonů. Loni ve třetím čtvrtletí už podle dat společnosti Counterpoint nebyla ani mezi prvními sedmi, neboť se před ni dostali čínští výrobci.

Analytici poznamenali, že pokud se LG rozhodne výrobu smartphonů ukončit, mohla by se tržní hodnota firmy zvýšit asi o čtyři biliony wonů (80 miliard Kč). Na hodnotu firmy v posledních více než pěti letech doléhaly vysoké ztráty a nedostatečné využívání zdrojů. Podnik by se mohl více soustředit na expanzi výroby automobilových součástí, kde již před nedávnem založil s firmou Magna International společný podnik na výrobu elektrických součástek.

Největším výrobcem smartphonů byla podle odbytu ve třetím čtvrtletí loňského roku jihokorejská společnost Samsung Electronics. Druhá se umístila čínská společnost Huawei, třetí byl další čínský výrobce Xiaomi. Ten poprvé sesadil z třetího místa americkou firmu Apple, ukazují data společnosti Counterpoint. LG bylo až deváté.

Solidní pozice jen v USA

Mobilní divize LG zaspala a není to záležitost posledních dvou či tří let. Firmě se jakž takž daří na domácím trhu a vcelku solidní postavení má v USA, kde je trojkou na trhu. Jenže v USA dominují Apple a Samsung s tržním podílem okolo 70 procent, takže i tam je podíl LG relativně malý.

Na jiných trzích se LG nedaří, paběrkuje v Evropě i na tuzemském trhu. Technologicky se už delší dobu LG nepouští do souboje s nejsilnějšími značkami, ač se nebojí experimentovat. Ovšem pokusy v podobě druhého displeje v krytu, který pro některé modely nabízí už několik let, nebo aktuální výstřední model LG Wing žádný průlom na trhu nezaznamenaly. Což platí i o konvenčním a jinak velmi povedeném modelu Velvet.



Přitom LG nemá špatné telefony, navíc je velmi brzy zlevňuje, takže jsou dobrým tipem pro ty, kteří hledají skvělý poměr výkonu a ceny. Jenže v poslední době ani výrazné slevy často nestačí na agresivní čínské značky, jako jsou Xiaomi, OnePlus, Realme a další.

LG v tuto chvíli produkuje a vyvíjí jen část smartphonů, a to těch prémiových. Zbytek v posledních letech převedl na externí dodavatele. Což není nic zvláštního, stejně postupuje i Samsung, ale v menším objemu.