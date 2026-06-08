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ilustrační snímek | foto: Realme

Jan Matura
Paměťová krize bude zřejmě mnohem silnější, než se ještě na začátku roku zdálo. Ceny pamětí pro smartphony během roku vzrostly až trojnásobně a to se musí projevit i v cenách finálních produktů. Problém je především u laciných modelů. Ty mohou z trhu úplně zmizet.

První letošní hospodářské výsledky výrobců smartphonů ukazují, že trh bude letos v nejhorší kondici za mnoho let. Očekává se propad celosvětových prodejů na nejnižší úroveň od roku 2013, krize bude podle analytiků horší než za covidu nebo po začátku ruského útoku na Ukrajinu.

Krizi zatím zvládají výrobci primárně dražších modelů, což je především Apple a také Samsung. Apple dělá jen drahé telefony a je na svém, Samsung se za první kvartál propadl o čtyři procenta, protože má v nabídce i levnější modely. Na druhou stranu je to jediný výrobce na světě, který si dokáže vyrobit vše včetně pamětí. Ostatně, celý koncern Samsung očekává díky paměťové divizi letos bezprecedentní rekordní hospodářské výsledky i zisky.

V praxi se vyplatí hledat telefony, které jsou levné a mají 8 GB operační paměti a 256 GB uživatelského místa. Zatím se v ceně do čtyř tisíc najít dají.

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