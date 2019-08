Skládací smartphony jsou pro mobilní výrobce stále výstřelem do tmy. Osloví uživatele provedení s displejem vně zařízení, nebo to, které jej ukryje ve svých útrobách a má vně druhý panel? Co když si ale od nich uživatelé slibují spíše návrat někdejší véčkové konstrukce? O tomto řešení uvažuje třeba Lenovo.

Autor: LetsGoDigital