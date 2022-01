Autor zkrachovalých hodinek: Do listopadu to vypadalo nadějně, pak přišel zlom

Tradiční hodinky s mechanickým strojkem, které budou ukazovat čas bez potřeby nabíjení, ale i digitální součást s e-ink displejem a řadou moderních funkcí, samozřejmě včetně propojení se smartphonem. Takové měly být hodinky Ad Maiora od brněnského startupu Leitners. Nebudou. Firma v úterý oznámila konec projektu.

Okolnosti částečně vysvětlil jeden ze dvou společníku firmy, Rostislav Slovák, v otevřeném dopise všem poškozeným, který však zároveň vyvolal řadu otázek. Otázky jsme mu zaslali a výsledkem je tento rozhovor, ve kterém okolnosti krachu projektu Slovák vysvětluje. Na druhého společníka, Marka Šmardu, se nám nepodařilo získat funkční kontakt.

V otevřeném dopise dáváte krach projektu z valné části za vinu společníkovi Marku Šmardovi. Můžete přiblížit, čím podle vás záchranu projektu zablokoval?

Jak již bylo zmíněno v dopise, nesouhlasil se základními požadavky banky. Při jednání s investory, mnou i jinými zájemci se domáhal nesplnitelných finančních podmínek ve svůj prospěch. Pro investory do startupů je rozhodující zdravé zakladatelské jádro. Když se jeden ze společníků nepodílí na dalším rozvoji firmy a k tomu velice těžko komunikuje, nejde z pohledu investora o vhodný investiční záměr.

V otevřeném dopise je očividný rozdíl mezi českou a anglickou verzí: v té anglické se mluví o „likvidaci“ součástek. Proč tu tento rozdíl je a co je tou likvidací myšleno?

Tady se pravděpodobně jedná o chybu v překladu. Celý náš tým byl již rozpuštěn a pracoval jsem na všem sám, občas něco mohu přehlédnout. Společnost jde do insolvence, nechci a nemohu popsat právně, jakým postupem projde. Všechny majetky společnosti budou s největší pravděpodobností podléhat konkurzu. Součástky se stanou součástí konkurzní podstaty, to je tím myšleno. Každopádně, všechny prostředky přispěvatelů směřovali do rozvoje projektu, vývoje hodinek a přípravy na jejich výrobu.

V dopise také říkáte, že jste již krátce po kickstarterové kampani věděli, že budete na úspěšné rozjetí projektu potřebovat další peníze. Ale ještě v dubnu loňského roku jste v rozhovoru pro iDNES.cz říkal, že investory nehledáte, nepotřebujete je a jen v tomto ohledu situaci pozorujete. Můžete tento kontrast vysvětlit?

To je velice dobrá otázka. Již před kampaní a během ní jsme komunikovali s bankovními institucemi o možnosti financování. Díky vládním podporám startupů tato možnost pro nás existovala a nebylo třeba dalších soukromých investorů. Nicméně, toto bankovní financování vyžadovalo mimo jiné osobní záruky od obou společníků, což nebylo z naší strany nakonec splněno. Dodatečně začaly narůstat náklady na díly, například zmiňované mikročipy, což vedlo k neplánovanému nárůstu finanční potřeby a přistoupili jsme k hledání investorů.

A kdy jste tedy zjistili, že vlastně nemáte řešení, jak dál pokračovat?

Nedostatek kapitálu k pokračování projektu byl potvrzen až na konci listopadu, kdy sešlo z dlouho připravované investice. Všechny předcházející aktivity byly provozovány v souladu s plánem získání dodatečných investic. Nikoho ani ve snu nenapadlo, že celý kontrakt dopadne takto. Naopak se do té doby našemu projektu velmi dařilo a byl na vzestupu. Získávali jsme nové budoucí zákazníky, podporovatele a obchodní partnery. Patřilo mezi ně například i české zastoupení automobilky Toyota, od nějž jsme měli v tomto období zapůjčený nový vůz Toyota C-HR, a my jsme na oplátku zveřejnili tuto spolupráci na našem webu a sociálních sítích.

Na vaší stránce na Kickstarteru si někteří přispěvatelé stěžují, že jste ještě „nedávno“ vybírali peníze třeba za příslušenství k hodinkám. Kdy jste tedy přijímání peněz od zájemců zastavili?

Nové objednávky nepřijímáme od chvíle, kdy byla zastavena investice. Mohu 100% potvrdit, že všechny platby, které přišly od zákazníků po prvním prosinci, byly a nebo budou úspěšně navráceny. V tomto období jsme již věděli, že budoucnost projektu je nejistá a jednal bych neeticky a nezákonně, kdybych nadále vybíral zálohy.

Kolik lidí si celkem hodinky předplatilo? Zřejmě nepůjde pouze o oněch 460 lidí na Kickstarteru.

To je bohužel důvěrná informace, nezlobte se.

A můžete prozradit, kolik peněz projekt stál? Případně kolik peněz by bylo potřeba k jeho záchraně?

Mohu jen potvrdit, že celý projekt stál k dnešnímu dni násobky původního výtěžku z Kickstarteru. Další informace jsou důvěrné.

V kampani jste chtěli 30 000 eur, vybrali jste víc než sedmkrát tolik (téměř 220 000 eur, tedy asi 5,6 milionu korun). Ano, známe praxi, kdy si projekty schválně určují nízké cíle, aby se pak mohly chlubit, jak rychle a o kolik cíl překonaly, ale jaké tedy byly skutečné cíle?

Nejde o to, kolik jsme vybrali na Kickstarteru, většině podporovatelů náleží odměna ve formě hodinek. Jejich konečná tržní cena je víc než 1 000 eur, podporovatelé na Kickstarteru získali slevu na cenu blízkou výrobním nákladům. Bohužel s rostoucími cenami elektrosoučástek a jiných komponentů je však tento model s nízkou marží velice těžko udržitelný, a proto vyžadoval další investice.

A s jakým objemem peněz jste tedy počítali? Kolik jste do něj investoval vy osobně a kolik společník?

Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Na samotném začátku jsme nepočítali s tak velkým zájmem o hodinky, a proto náš projekt prošel zásadními změnami. Já jsem do společnosti investoval víc než 1,3 milionu korun a roky svého života, kdy jsem po velkou část tohoto období nepobíral žádnou mzdu, což taktéž považuji za investici, jelikož jsem nepracoval nikde jinde. Přínos mého společníka je jeho soukromou záležitostí, kterou vám nemohu sdělit.

V jaké fázi se nacházel vývoj hodinek? I když se zdálo, že již chystáte výrobu, prototypy si nemohla vyzkoušet ani média, jak to tedy bylo?

Pro konečnou verzi hodinek byl vyžadován na míru vyvinutý displej. Na jeho vývoji jsme spolupracovali s předním světovým lídrem v této oblasti, společností Plastic Logic. Během našich pravidelných aktualizací pro podporovatele jsme informovali, že z důvodu globálních pandemických problémů a lokálního sucha v místě výroby displejů, na Tchaj-wanu, došlo ke zdržení dodávky. Všechny představované modely byly pouze částečně funkční prototypy s náhradním displejem nebo makety. S dostupnou konečnou verzí displeje by byla zahájena výroba pro první podporovatele z Kickstarteru.