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Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli model Laxasfit zhruba za 150 korun. Je to konečně model, který stojí za pozornost, nebo další kus elektronického odpadu?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky na nákupním portále Aliexpress najdete pod klíčovým slovem Laxasfit, model má jinak naprosto generické označení „New Men’s Smart Watch“ a řadu dalších klíčových slov v názvu. Prodává se asi za 150 korun. A zákazníci ho hodnotí nadprůměrně, podle prodejce 4,3 až 4,9 hvězdičky z pěti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Srovnali jsme ho s moderními Apple Watch a je zřejmé, že se sice snaží vypadat podobně, ale ne úplně stejně. Napovídá to třeba boční korunka, která je sice stejně jako u Apple Watch otočná, slouží však jen jako obyčejné tlačítko a nic víc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Materiálové zpracování hodinek za cenu zhruba tří piv odpovídá tomu, co byste čekali: plasty všude. Společně s hodinkami dostanete silikonový řemínek.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Korunka hodinek je jediným fyzickým ovládacím prvkem, samozřejmě vedle dotykového displeje.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Musíme uznat, že za podobné peníze jsme v ruce měli už horší modely, co se softwaru týče. Zde je sice znát horší rozlišení obrazovky, ovšem jinak je pohyb v menu poměrně svižný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Displej má úhlopříčku 1,7 palce a vlastně celkem přijatelně tlusté rámečky okolo. Panel je typu TFT, maximální jas je však obstojný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vedle „zdravotních senzorů“ na zádech hodinek je zde navíc také mikrofon a reproduktor pro hovory přes propojený telefon. To je překvapivě užitečná funkce, ovšem do té chvíle, než budete chtít opravdu hodinkami telefonovat. Kvalita jak mikrofonu, tak reproduktoru je totiž naprosto mizerná.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dalším předpokladem je, že se vám hodinky vůbec povede spárovat s mobilem. Některé androidy s tím mají totiž problém.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
No a pak jsou tu zdravotní funkce hodinek, které bohužel jsou zde „jen jako“ a hodinky reálně měří hodnoty i ze vzduchu. Je jasné, že jde zkrátka jen o generátor náhodných čísel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výrobce přitom naprosto troufale nabízí třeba i měření cukru v krvi, což je potenciálně i nebezpečná věc, pokud by se tím chtěl kdokoli řídit. Hodinky reálně neměří vůbec nic.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Stejně tak „měří“ i tělní tuk, tlak nebo okysličení krve, všechno nesmysly. Fejkové jsou zde i aplikace sociálních sítí, sportovních režimů je zde pouze devět.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Reálně užitečné nástroje zde tak jsou snad jen hodiny, kalkulačka, kalendář a stopky. Tedy naprosté minimum pro chytré hodinky už od dob jejich vzniku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hodinky mají poměrně malou, 220mAh baterii, což však vzhledem k nenáročnosti systému pořád stačí na deklarovaných 5 dní výdrže na jedno nabití.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Reálně za 150 korun dostanete produkt, který je sice funkční, ale vlastně nic moc neumí. Jsou to vyhozené peníze? Bezpochyby ano, to si radši kupte nějaké starší použité Apple Watch za pár tisíc korun. A hodnocením zákazníků na Aliexpressu se raději neřiďte.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz