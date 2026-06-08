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Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Je z Kladna vidět na Ještěd? Ze střechy ikonického věžáku jsme to vyzkoušeli
Putování po základnových stanicích tuzemských operátorů nás tentokrát zavedlo do největšího středočeského města. Proslavilo se výrobou oceli, výchovou hokejistů a také se o něm zpívá v jednom hitu z...
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Tyto novinky zamíří do vašich iPhonů. Apple ukázal novou verzi systému iOS
Na vývojářské konferenci WWDC společnost Apple odhalila podobu a nové funkce mobilního systému iOS 27, který bude brzy dostupný pro moderní iPhony. Důraz klade na umělou inteligenci, celkově...
Prý je nikdo nechce a mají končit. Jenže teď jsou hitem a výbavou nešetří
Dobře vybavené a přitom kompaktní smartphony nevymřely. Stále na ně vsází například Samsung u základního typu své řady S, ale také Google u pixelů. A nově třeba také Vivo, jehož model X300 chce...
Fejkové Apple Watch z Aliexpressu stojí jako tři piva. Mají vysoké hodnocení
Levných chytrých hodinek je na nákupním portálu Aliexpress nespočet a výrobci se pořád snaží srazit cenu co nejníž. My jsme tentokrát ve snaze najít nějaké levné, přesto použitelné hodinky vyzkoušeli...
Kupujte, dokud jsou. Čekat na novinky je loterie, která se nemusí vyplatit
Paměťová krize bude zřejmě mnohem silnější, než se ještě na začátku roku zdálo. Ceny pamětí pro smartphony během roku vzrostly až trojnásobně a to se musí projevit i v cenách finálních produktů....
Operátor o něm tvrdí, že to je jeden z nejžádanějších mobilů, které prodává
Tento model v běžné síti nenajdete, momentálně je exkluzivně v nabídce operátorů, třeba u O2, u kterého patří nejprodávanější telefony. Operátorská exkluzivita je pozitivní vlastností, portfolio...
Myslíte si, že máte mobil připravený na dovolenou? Ověřte si tyto věci
Pas? Mám. Eura? Mám. Pojištění? Mám. Nezapomeňte si na dovolenou důkladně připravit také mobilní telefon, je to v dnešní době nejdůležitější pomocník. Magazín Víkend DNES přinesl deset tipů.
Nechybí Praha ani Český Krumlov. Natočili jsme čínské kopie evropských měst
Během návštěvy kampusu společnosti Huawei v čínském městě Tung-kuan jsme navštívili zmenšené repliky některých evropských měst či jiných významných lokalit. Po fotočlánku vám nyní nabízíme také...
To se opravdu stalo. Na dně oceánu našel tajné hodinky, které neměl nikdo vidět
Pokud chcete svět upozornit na chystanou novinku, vypustíte kusé informace a jako návnadu přidáte třeba i nějakou tu fotku s náznakem daného produktu. Anebo jej nevědomky svěříte někomu neopatrnému a...
Tomu se teď těžko věří. Tento výhodný fotomobil má obří paměť
Vivo začalo v Česku prodávat smartphony řady V70, tedy přístroje střední třídy. Vybavenější model V70 patří mezi fotomobily s výtečným poměrem výkonu a ceny, Vivo u něj tentokrát vsadilo na výrazně...
Apple předběhla značka, kterou kde kdo považoval za mrtvou. Ceny jsou mimo
Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku...
Atraktivní pozemek 587 m2 k výstavbě RD k prodeji, Hradištko centrum
Hradištko, okres Praha-západ
2 600 000 Kč
Některé mobilní značky v šoku. Levné smartphony mohou úplně zmizet z trhu
Paměťová krize zasáhla mobilní byznys velmi tvrdě. Na první pohled to stále tak nemusí vypadat, ale některé trhy už hlásí masivní propady prodejů a část čínských výrobců očekává pokles dodávek...
To jsme ještě neviděli. Má tři průstřely, dva periskopy a displej úplně září
Ačkoliv jsme se dříve s modely série Mate setkávali poměrně běžně, v posledních letech potkáte tyto smartphony značky Huawei na mezinárodních trzích jen sporadicky. Na domácím čínském trhu se však...