Provoz v síti ukrajinského operátora i přes válku trhá rekordy

Za jedinou hodinu, během ostřelování Ukrajiny ruskými raketami, uskutečnili obyvatelé země v rámci ukrajinské sítě Kyivstar celkem 67 milionů minut telefonních hovorů. „Lidé mají starosti jeden o druhého,“ popisuje pro agenturu Reuters ředitel Kyivstaru Oleksandr Komarov. Běžná špička operátora byla doposud okolo 50 milionů minut hovorů.

Výše zmíněný rekord v počtu uskutečněných minut telefonních hovorů byl dosažen 11. října, tedy v den, kdy Rusko začalo raketami ostřelovat ukrajinské území a mimo jiné poškodilo i 30 % elektrických zdrojů v zemi. Právě to je pro Kyivstar jednou z hlavních překážek provozu sítě: boj o zachování provozuschopného pokrytí mobilní sítí.

Funkční telekomunikační síť však není jen o tom, aby si lidé volali, že jsou v pořádku. Jde především také o rychlé šíření informací. Když svět sledoval v únoru záběry natočené mobilními telefony z neúspěšného pokusu Rusů dobýt Kyjev, šlo ve skutečnosti i o jeden z klíčových faktorů, který západní země přesvědčil o rychlém zaslání vojenské pomoci.

Komarov potvrdil, že operátor už nějakou dobu nakupuje vysokokapacitní baterie a dieselové generátory, aby mohl být zachován provoz základnových stanic i v případě výpadku proudu.

Operátor se zároveň musí potýkat i se zvýšenou hrozbou kybernetických útoků, které se meziročně zdvojnásobily. V tomto ohledu má však Kyivstar výhodu nad útočníky z Ruska, neboť mu je poskytována pomoc západních firem v podobě softwarového zabezpečení. Naopak ruští operátoři na okupovaném území Ukrajiny se kvůli sankcím k modernímu softwaru nedostanou.

Kyivstar se na ruskou invazi připravoval už od loňského listopadu, tedy více než tři měsíce před zahájením ruské „speciální vojenské operace“. Během této doby, kdy se ruské jednotky shromažďovaly u ukrajinských hranic, investoval desítky milionů eur do přesouvání datacenter a zaměstnanců na západ Ukrajiny, který je relativně v bezpečí.

Nejspíše by se mohlo zdát, že zvýšený provoz sítě znamená i rekordní tržby, ale není tomu tak. Na začátku války totiž nabízeli konkurenční operátoři na Ukrajině značné slevy, aby mohli lidé zůstat v kontaktu. Čistý výdělek firmy se tak meziročně dokonce lehce propadl (o 0,2 procenta).

Po stažení ruských vojsk z území dobytých zpět ukrajinskou armádou čekají firmu velké investice do obnovy zničené techniky. V těchto lokalitách bylo údajně až 80 % techniky okupanty poškozeno, ukradeno či zničeno. Celkem plánuje operátor investovat do obnov sítě 1,5 miliardy ukrajinských hřiven (zhruba 990 milionů korun). Dalších 150 milionů hřiven (více než 99 milionů korun) pak firma věnuje do fondu obnovy ukrajinské infrastruktury.

Válka se samozřejmě dotkla také zaměstnanců firmy. Z celkových 3 600 zaměstnanců Kyivstaru bylo 140 naverbováno do armády. Z nich byl jeden zabit, další je nezvěstný a jeden je pak v ruském zajetí.