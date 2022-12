Nastartoval a odběhl si. Ukradený vůz našel díky sluchátkům od Applu

Mike McCormack přišel o svůj vůz kvůli své nedbalosti v pátek 25. listopadu. Někdo totiž hbitě využil chvilky, kdy se od něj vzdálil a nechal ho nějakou dobu bez dohledu. Okradený měl však velké štěstí. V autě totiž zůstaly jeho airpody, tedy bezdrátová sluchátka od Applu. Ta později sehrála zásadní roli při hledání ukradeného vozu.

Ve chvíli, kdy s přítelkyní odcházeli z posilovny, totiž podle portálu AppleInsider McCormacka napadlo zkontrolovat aplikaci Najít (Find My) ve svém iPhonu. A sluchátka spárovaná s Apple ID se skutečně ohlásila. Lokalizována byla na East Road v newhampshirském městě Weare.

Místní policisté McCormacka informovali, že o krádeži vozu se dozvěděli od kolegů z Concordu. Při následném pokusu jej zastavit, vjel jeho řidič do slepé ulice a posádka se poté snažila zmizet v blízkém lese. Ale neúspěšně, všímaví občané totiž policisty nasměrovali, a ti tak prchající dvojici doběhli a zatkli. Zloději byli následně obviněni z několika blíže nespecifikovaných trestných činů.

Laura Purslowová z weareského policejního oddělení v této souvislosti připomněla, aby lidé své vozy v případě, že je nemají pod dohledem, zamykali. Zároveň poděkovala občanům, kteří pomohli k dopadení zlodějské dvojice.

Čtyřnásobný mistr F1 i nenechaví okupanti

O podobném štěstí může mluvit i čtyřnásobný mistr F1 Sebastian Vettel. Když po Velké ceně Španělska zastavil se svým vozem Aston Martin u hotelu v Barceloně, tak po vystoupení z něj přišel o svůj batoh. Zloději totiž využili příležitosti a vytrhli jej z vozu. Vettel si však zachoval duchapřítomnost a zloděje za pomoci aplikace Najít začal sám pronásledovat na elektrickém skútru. V batohu byly totiž kromě řady osobních věcí včetně dokladů a platebních karet i jeho airpody.

Policisté, kteří se do pronásledování později zapojili, Vettela vyzvali, aby zamířil raději na policejní stanici a událost tam oznámil. Sluchátka se podařilo následně najít ve váze s květinami umístěné ve výkladní skříni jednoho z obchodů. Zloději je patrně objevili a došlo jim, že kvůli nim mohou být lokalizováni. Zloděje, ani zbytek Vettelových věcí, se vypátrat nepodařilo.

Poměrně kuriózní roli sehrála sluchátka Applu na Ukrajině. Ruští okupanti, kteří kradli i produkty Applu včetně třeba airpodů, totiž mnohdy netušili, že je jejich majitel může ze svého telefonu sledovat a nahlašovat tak ukrajinským silám jejich polohu.

Pomáhají i airtagy. Lze je ovšem i zneužít

Není to poprvé, co se díky některému z produktů Applu podařilo vypátrat ukradenou cennost. Obvyklejším pomocníkem v takových situacích je lokalizátor, tedy AirTag. Jako ochranu proti krádeži jej využil třeba muž z kanadského Ontaria, který začátkem dubna přišel o svůj Range Rover zaparkovaný na příjezdové cestě u domu v centru Toronta, do kterého se krátce před tím se svou rodinou nastěhoval.

Zloděj před odjezdem patrně z preventivních důvodů vyhodil z vozu peněženku a dětské telefony. Policii se vůz najít nepodařilo, a tak si o měsíc později dovezl nový vůz stejného modelu. Do něj však již po předchozí zkušenosti schoval hned tři airtagy od Applu. Koncem června se tento krok ukázal jako prozíravý: během jediné noci, kdy zůstal vůz zaparkovaný mimo garáž, mu byl znovu ukraden. Tentokrát jej však díky airtagům dokázal poměrně rychle lokalizovat, policie šla tedy najisto.

Hrozí však i jejich zneužití. Jedním z důkazů je případ, kdy žene podezírající svého přítele z nevěry použila AirTag k tom, aby muže našla a zabila ho.