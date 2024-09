Ženě ukradli poštovní zásilku. Pomocí léčky následně odhalila zloděje

Čekáte zásilku, a byť je vám doručena do schránky, tak ji z ní někdo stačí ukrást. Do takové nemilé situace se nedávno dostala jedna žena z Kalifornie. Nepřešla ji však jen tak. Ve snaze přijít na to, kdo za krádeží její poštovní zásilky stojí, přichystala léčku. Pomohlo jí sledovací zařízení Applu.