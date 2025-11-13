Původně šlo o vtip. Toto pouzdro vás odnaučí používat smartphone

Bojujete se závislostí na mobilním telefonu? Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience má možná způsob, jak vás jí zbavit. Vytvořili pouzdro, které vás odradí používat mobil nad rámec nutnosti. Jeho delší držení bude totiž opravdu na obtíž. A to, co vzniklo jako vtípek, je podle tvůrců překvapivě zájem.
Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience vyrobil téměř tříkilogramový ocelový kryt pro iPhony. | foto: Profimedia.cz

Přiznávají, že šlo původně o vtip. O to překvapivější podle tvůrců neobvyklého krytu pro mobilní telefon, konkrétně iPhone 13 až 17 (včetně modelů Pro a Pro Max), je to, že mezi lidmi je o jejich počin zájem. Už na první pohled je jasné, čím se při jeho návrhu inspirovali. Legendární Motorolu DynaTAC 8000X, která byla prvním komerčně dostupným mobilním telefonem na světě, a podobné přístroje ze stejné doby vskutku nezapře, byť se tvůrci netradičního krytu vydali cestou symetričtějšího pojetí.

Inspirace zařízeními ze začátku 80. let minulého století není přitom náhodná. V té době byl mobilní telefon totiž ryze pracovním nástrojem, nikoli malým kapesním „počítačem“, foťákem, hudebním přehrávačem a mnohým dalším jako současné smartphony. Lidé, kteří takový telefon tehdy vlastnili, jej používali skutečně jen v nejnutnějších případech. Navíc přístroj sám o sobě byl ve srovnání s těmi současnými opravdu těžký. Například hmotnost výše zmíněné motoroly byla více než tři čtvrtě kilogramu. A právě na hmotnost se zaměřili i tvůrci netradičního krytu.

Jejich cílem bylo, aby uživatelé svůj smartphone nepoužívali více, než je zdrávo. Kryt je proto vyrobený z nerezové oceli a jeho hmotnost je tak opravdu neuvěřitelná. Činí totiž bezmála tři kilogramy, tuto hodnotu atakuje po připočtení hmotnosti do pouzdra vloženého. Udržet takto „vytuněný“ smartphone v ruce delší dobu je tudíž opravdu vysilující. Paže se totiž rychle unaví.

Uživatel jej tak poměrně brzy sám odloží. A právě o to tvůrcům šlo – přijít s něčím, co zamezí nadměrnému používání mobilu, tedy co donutí mobilní závisláky odložit svůj přístroj. Pokud jej tedy nezačnou používat coby činku ke zlepšení vlastní fyzičky. Však také právě s použitím činky přichycené k běžnému krytu iPhonu celý tento projekt odstartoval, šlo o první fázi vývoje.

Krytem osazený iPhone se každopádně nevejde do kapsy, problém tak bude i s jeho dlouhodobým nošením. Spočinout tak může leda v tašce či batohu, ovšem i v takovém případě se uživatel poměrně pronese. A kdyby se mu náhodou zachtělo jej z krytu vyjmout, tak i to tvůrci ztížili – k montáži i demontáži je nezbytný imbusový klíč.

Tým z Matter Neuroscience nyní prostřednictvím Kickstarteru shání dostatek financí na výrobu svého „antizávisláckého“ krytu pro iPhone. Stanovili si cíl ve výši 75 tisíc dolarů, tedy v přepočtu více než 1,5 milionu korun. Za pouzdro si účtují vysokých 210 dolarů, což je v přepočtu téměř 4,5 tisíce korun.

„Bohužel přesně tolik nás stojí, abychom se dostali na nulu,“ ospravedlňují požadovanou sumu s tím, že i přesto se rozhodli pouzdro lidem nabídnout. Věří totiž, že jim ztížením bezduchého skrolování na displeji smartphonu může pomoci získat zpět jejich čas.

„Zní to hloupě, ale myslíme si, že je to řešení závislosti na telefonu,“ dodávají na základě vlastních zkušeností, kdy při používání iPhonu v ocelovém pouzdru pozorovali výrazné snížení času stráveného u displeje.

