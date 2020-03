SMS varování dostalo v rizikových oblastech koronaviru 150 tisíc Čechů

První SMS dostali zákazníci českých operátorů minulý pátek večer. Byla distribuována všem, kteří se nacházeli v oblastech postižených epidemií koronaviru. Tuto SMS budou od tohoto týdne operátoři odesílat v týdenním cyklu každý čtvrtek v poledne.

„Distribuce SMS bude fungovat na týdenní bázi, kdy každý čtvrtek budou oslovení čeští občané v těch zemích, které MZČR vyhodnotí jako rizikové,“ říká Jiří Grund, výkonný ředitel APMS. Výše uvedený proces distribuce informačních SMS bude trvat do odvolání.

Zprávu tak dostane každý zákazník tuzemských operátorů, který se přihlásí do mobilní sítě ve vybraních zemích, které určí ministerstvo zdravotnictví. Aktuálně to jsou v této chvíli Itálie, Francie, Německo nebo Španělsko v Evropě a také státy v Asii, jako je Hong Kong, Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea a Singapur.

Druhou SMS dostanou všichni zákazníci tuzemských operátorů, kteří se vrátí do České republiky a to hned, jak se přihlásí do domácí sítě. Tedy ať už přijedou autem nebo vlakem, či přiletí. Zprávu tak obdrží i cestující z jiných zemí, třeba z Polska nebo Slovenska.

„Všichni občané, kteří se vracejí do ČR, obdrží při překročení hranice, kdy se jejich telefon přihlásí zpět do domácí sítě, informační SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ vysvětluje Grund.

Tento týden, tedy v druhé vlně, operátoři rozeslali 150 000 zpráv, v drtivé většině cestujícím v Evropě. Nejvíc SMS dostali návštěvníci v Německu, kterých ve čtvrtek 5. března bylo 112 500, v Itálii, která je aktuálně nejrizikovější oblastí pro nákazu koronavirem v Evropě (severní část), dostalo SMS 16 500 lidí. Do Francie směřovalo 11 500 zpráv a do Španělska 8 200 SMS. Mimo Evropu operátoři odeslali 1 300 SMS.

Jaké SMS se posílají?

Ministerstvo země rozdělilo na ty nejvíce rizikové a ostatní rizikové. V první skupině je Írán a Jižní Korea upozornění se týká i cestujících, kteří v těchto zemích jen přestupují.

V těchto dvou zemích zákazníci operátorů dostanou toto znění zprávy: „Sdělení MZCR: Dovoluji si Vás požádat o spolupráci ve věci ochrany zdraví občanů ČR. Po Vašem návratu z Íránu/Jižní Koreje zůstaňte prosím v případě jakýchkoliv zdravotních problémů v domácí karanténě a co nejdříve kontaktujte telefonicky místní hygienickou stanici (přímo nebo přes linku 112). Tato informace se vztahuje i na cestující, kteří ve výše uvedených zemích pouze přestupovali na další letecké spoje. Ministr zdravotnictví ČR.“

Druhou variantu SMS dostali a dostanou v dalších týdnech návštěvníci ostatních výše uvedených zemí. Její znění je: „Sdělení MZCR: Dobrý den, cestujete-li do země se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZČR. Děkuji. Ministr zdravotnictví ČR.“

První vlnu SMS, kteoru operátoři odeslali minulý pátek večer, poptalo Ministerstvo zdravotnictví v pátek odpoledne. Příprava návratové SMS, která není standardní a běžně se nepoužívá, připravovali operátoři přes víkend. Zprávy odesílají operátoři zdarma, podle asociace to vnímají jakou součást své společenské zodpovědnosti.