Mobil je jedna z nejšpinavějších věcí, koronavirus se na něj přilepí

„COVID-19 se do okolí rozšiřuje tím, že infikovaná osoba vykašlává nebo vydechuje kapičky infikované tekutiny. Ty pak dopadají na blízké povrchy a předměty, jakými jsou stoly, počítače, telefony, popř. potraviny apod.,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví v jednom z materiálů informujících o preventivních opatřeních proti šíření koronaviru.

Pokud někdo jiný kontaminovaný předmět vezme do ruky, či se dotkne takového povrchu, může se nakazit. Zásadním pravidlem je tedy pravidelné ošetření dezinfekčním prostředkem. Vzhledem k téměř prázdným regálům v obchodech, v nichž bývaly právě dezinfekce, toto doporučení zjevně lidé neberou na lehkou váhu. Na jeden předmět, který denně používají a u něhož není výjimkou, že se dostane do rukou i dalších lidí, ovšem pravděpodobně zapomínají.

Řeč je o mobilním telefonu. Přitom právě jeho pravidelné čištění by mělo být zásadní. Jak prokázaly dřívější studie, mobil je doslova semeništěm mikroorganismů, jako jsou bakterie, plísně nebo kvasinky. Například britská společnost Initial Washroom Hygiene ve studii z roku 2018 zjistila, že mobil je sedmkrát špinavější než záchodové prkénko (více viz Mobily jsou sbírkou bakterií. Je jich tam mnohem víc než na záchodě).

Uživatelé totiž dezinfekci jeho povrchu téměř neřeší. A nic na tom patrně nezměnilo ani výše uvedené doporučení ministerstva zdravotnictví. Přitom podle studie z roku 2014 sahají uživatelé na svůj mobil v průměru 221x za den, aktuálně je toto číslo jistě výrazně vyšší.

Pokud tedy koronavirem infikovaný uživatel kýchne, či zakašle ve chvíli, kdy mobil drží u ucha či v ruce, tak na povrchu telefonu ulpí kapičky s infekcí. Každý, kdo jej následně vezme do ruky, se může infikovat. Toto riziko lze eliminovat dvěma způsoby.

Zaprvé nepoužívat cizí telefon, což by ovšem znamenalo i to, že jej nesmí infikovaný uživatel odložit třeba ani na jídelní či pracovní stůl. Tedy na povrch, s nímž přichází do styku i další lidé. Jistější a především účinnější prevencí je však dezinfekce povrchu telefonu. A to nejen displeje, ale i boků a zad.

Při čištění mobilu postupujte s rozvahou

Asi nejideálnějším způsobem dezinfekce mobilu je UV lampa. Existují i speciální na mobily, ty nejsou ovšem běžně k dispozici. Dostupnější možností jsou dezinfekční ubrousky. Jenže ne všichni výrobci jejich použití doporučují.

„Při čistění zařízení by se měli uživatelé řídit oficiálními manuály a bezpečnostními informacemi výrobce. Mobilní telefony doporučujeme otírat pouze suchým hadříkem nebo pogumovanou látkou, ideálně jemným mikrovláknem užívaným k čištění brýlí,“ uvedl pro redakci Mobil.iDNES.cz tiskový mluvčí Samsung Electronics Czech and Slovak David Sahula s tím, že důrazně nedoporučuje používání jakýchkoli chemických přípravků, a to včetně antibakteriálních.

„Například přípravky na bázi alkoholu mohou mimo jiné způsobit rozlepení adhezivních pásků, které jsou použity pro kompletaci telefonu a zajištění jeho voděodolnosti,“ dodal Sahula.

I podle společnosti Huawei by měli uživatelé při čištění mobilu postupovat šetrně, její doporučení se ovšem od Samsungu výrazně liší. „Za naši společnost doporučujeme smartphone šetrně otřít mírně navlhčeným alkoholovým nebo lihovým hadříkem. V žádném případně neponořovat přístroj do kapaliny. Při ošetření se zároveň vyhněte proniknutí gelu nebo kapaliny do telefonu,“ informovala redakci PR manažerka společnosti Huawei Gabriela Löbel.

Nejen v případě použití dezinfekčního gelu je tedy nutné postupovat s rozvahou. Z vlastní zkušenosti doporučujeme malé množství gelu vetřít do vatového tamponu a tím pak setřít povrch telefonu.

Nepoužívejte stlačený vzduch či čpavek, upozorňuje Apple

I Apple má doporučený postup na čištění iPhonů. Uživatel má k tomuto účelu použít výhradně měkký navlhčený hadřík, který nezanechává chloupky, a zároveň musí dbát na to, aby se do otvorů telefonu nedostala vlhkost.



„K čištění iPhonu nepoužívejte čisticí prostředky na okna a do domácnosti, stlačený vzduch, aerosolové spreje, rozpouštědla, čpavek, abrazivní prostředky ani čističe obsahující peroxid vodíku,“ důrazně varuje Apple.



Dezinfikujete svůj mobil? celkem hlasů: 281

Od třetí generace iPhonu navíc upozorňuje na oleofobní vrstvu displeje, tedy povrchovou úpravu odpuzující otisky prstů a mastnotu. Ta je u iPhonů 4, 4s, 8 a novějších i na zadním panelu. „Účinnost povrchové úpravy se běžným používáním snižuje. Čisticí prostředky a abrazivní materiály účinnost této vrstvy dále snižují a můžou iPhone poškrábat,“ varuje Apple. Oleofobní vrstvu narušují i dezinfekční prostředky na alkoholové bázi.



Vypnout mobil, použít mikrovláknový hadřík a minimum tekutiny

Postup, jak si při čištění mobilu počínat, zveřejnil například server Prevention.com. Podle zakládající členky Antimikrobiálního dozorového programu Wexnerova zdravotního střediska na Ohijské státní univerzitě Debry Goffové je prvním krokem, který by měl uživatel před čistěním telefonu učinit, jeho vypnutí a odpojení od nabíječky. I Goffová stejně jako Samsung doporučuje použít k čištění hadřík z mikrovlákna. „Tyto speciálně navržené látky mají více vláken než jiné druhy tkanin, proto zachytí více mikroskopických částic včetně bakterií a virů,“ vysvětlila Goffová.

Neznamená to ovšem, že je i zničí. Jen je dokáže při přetření povrchu zachytit, a to bez použití vody. Působí jako jakýsi „virový magnet“, i proto je nutné jej následně vydezinfikovat, upozorňuje server. Uživatel by si měl rovněž pokaždé i umýt ruce.

V případě, že není mikrovláknový hadřík k dispozici, či je telefon silně znečištěn, radí Goffová použít roztok s 60 % vody a 40 % alkoholu. Všeobecně se přitom doporučuje, že účinný dezinfekční roztok nemá obsahovat méně než 60 % alkoholu, přičemž nejúčinnější je při 70% obsahu.

Do připraveného roztoku se namočí roh látky a telefon se šetrně očistí. Podle Goffové postačí i mýdlová voda, v obou případech je však nutné látku pořádně vyždímat. Nesmí být totiž příliš nasáklá vodou. Dodejme ovšem, že tento postup je v rozporu s doporučením Samsungu i Applu výše.

Čemu byste se ovšem i podle Goffové měli při čištění mobilu zaručeně vyhnout, to jsou čisticí prostředky s přísadami. Zapomeňte také třeba na čistič oken, peroxid vodíku či ocet.