Milionářská značka mobilů prodává box proti koronaviru

Novinka v portfoliu ruské značky Caviar se značně vymyká z jejího běžného zaměření. A to nejen vzhledem k faktu, že nevyčnívá obvyklou okázalostí: neoplývá tedy bohatým zlacením, výraznými ornamenty ani neobvyklými fragmenty či drahými kameny. Působí oproti tomu poněkud fádně, přesto si s luxusem nezadá. Cena totiž odpovídá zaměření značky.

A to i navzdory tomu, že nejde o žádný nový smartphone, jak by se dalo u Caviaru očekávat. Onou novinkou v nabídce je totiž Help Box, tedy set produktů, které jsou v současné situaci ve světě takříkajíc nad zlato.

Tato speciální sada obsahuje ochranné pomůcky určené k prevenci nákazy novým koronavirem. Caviar ji vytvořil přednostně pro své zákazníky, pořídit si ji však může kdokoliv. A to za 230 dolarů, tedy v přepočtu za téměř 5,7 tisíce korun. Avšak zákazníky z Ruska vyjde na v přepočtu “pouhých“ 3,3 tisíce korun (9,9 tisíce rublů).

Co za tuto částku Help Box obsahuje? Najdete v něm pět bavlněných ústenek, respirátor kategorie FFP2, dezinfekční gel, černé ochranné rukavice, antibakteriální vlhčené ubrousky a designovou masku s motivačním sloganem. Ten se liší podle místa určení zásilky: zatímco pro svět nese slogan Never give up (Nikdy se nevzdávej), tak maska pro zákazníky z Ruska hlásá „Rusové se nevzdávají“.



Kromě výše uvedeného ovšem Caviar slibuje ještě malé překvapení. Jde o blíže nespecifikovaný dárek, který má adresátovi zpříjemnit dny strávené v izolaci. Patrně tato „drobnost“ dělá cenu takovou, jakou si luxusní značka za tento set žádá. Nicméně do poslední chvíle nemáte tušení, o co konkrétně jde.

To ovšem konkrétně zákazníky Caviaru trápit nemusí, set totiž v rámci standardní objednávky obdrží zdarma. Tedy v případě, že si značka v Rusku zajistí dostatek partnerů, kteří ji budou zásobovat potřebnými produkty. V opačném případě by šlo pouze o promyšlený marketingový tah přiživující se na současné situaci ve světě.

Není to přitom první produkt, který v souvislosti s koronavirem tato milionářská značka připravila. Už v březnu představila speciální edici iPhonů, při jejichž výrobě dala přednost stříbru. Důvod je nasnadě: tento drahý kov je známý pro své antibakteriální a antiseptické účinky (více viz Tyto iPhony vás ochrání před nákazou. Tedy pokud nemáte hluboko do kapsy).