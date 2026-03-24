Ojetinu, nebo nový levný iPhone? Prémiovky budou staré a ošoupané

Jan Matura
Je to ošizený model a je vlastně drahý. Takovou kritiku je možné slyšet na nový iPhone 17e z mnoha stran. Ale je to tak doopravdy? Zkusili jsme najít alternativy a výsledek nás překvapil. Apple si zjevně umí cenotvorbu pohlídat.
Část 1/5

ilustrační snímek

Kdo si kupuje iPhone, tak chce iPhone. I když mu předložíte lepší a levnější alternativu s Androidem, tak si ji s největší pravděpodobností nevybere. Což je vcelku logické, třeba proto, že se drží ekosystému od Applu a je s ním spokojený. Pak by byla hloupost to měnit.

Z tohoto důvodu jsme alternativy s Androidem nebrali v úvahu a zůstali jsme u portfolia Applu. I tak je z čeho vybírat, na trhu jsou iPhony několika generací, protože Apple i pro docela staré telefony stále připravuje aktuální operační systém, s výkonem nebývá problém a zájem o tyto přístroje je stále velký. Alternativou jsou pak i ojetiny, tedy použité modely.

Přednosti a nedostatky iPhonu 17e

Přednosti:

  • Je to cenově nejdostupnější aktuální iPhone
  • Má aktuální procesor a tedy dostatek výkonu
  • Začíná na 256GB paměti

Nedostatky:

  • Vyloženě levný model to není
  • Má horší displej než iPhone 17
  • Má horší foťák než iPhone 17
  • Má kratší výdrž baterie

Ty se dělí na ryzí ojetiny, tedy telefony z druhé ruky a na takzvané rekonstruované, což jsou přístroje, které prošly menším či větším servisem. V nejlepším případě vypadají jako nové a obvykle na ně dostanete minimálně roční záruku. Ale úrovní je víc a ceny se dost liší jak v tomto směru, tak u jednotlivých firem.

U ryzích ojetin se ceny hodně liší a to nejenom podle stavu přístroje, takže tento segment můžeme brát v potaz jen přibližně. Lépe se pracuje s nabídkou rekonstruovaných iPhonů, přesto i u nich se nabídka nesrovnává zrovna snadno. My brali v potaz nejvyšší úroveň přístrojů, která je zhruba o pět tisíc dražší než základní kvalita rekonstruovaných iPhonů (při porovnání stejného modelu).



