Pozor na mobil pro babičku. Vybírejte pořádně, nebo z toho časem bude mrzení

Premium

Fotogalerie 5

Nokia 3210 | foto: HMD

Jan Matura
Jsou to přístroje, o kterých se moc nemluví, ale stále je mají v každé prodejně s telefony. Tlačítkové telefony jsou dosud velmi oblíbené u části zákazníků, kterým dnes dominantní smartphony nevyhovují. Velké popularitě se těší především u seniorů. Jenže velká část přístrojů na trhu bude za čas k ničemu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Proč používat tlačítkový telefon? Třeba kvůli jeho jednoduchosti. Kdo převážně volá, zvolí-li tlačítkový telefon, dostane přístroj s velkou výdrží baterie a s hovory nebude mít žádný problém. Části zákazníků vyhovuje tradiční ovládání s jednoduchým menu, jiným vyhovuje robustnost odolných tlačítkových telefonů. Předností je jistě i obvykle velmi nízká cena. Své zákazníky prostě i tato dnes majoritně opomíjená kategorie přístrojů stále má.

Majitelé používají tlačítkové mobily déle, než je u smartphonů běžné. Klidně čtyři i více let.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je to opravdu strom a tamto komín? Abyste se nedivili

Maskované antény mobilních operátorů

Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat...

KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?

Ilustrační snímek

Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.

Který z těchto legendárních mobilů jste měli? Možná se vám ještě válí doma

Nokia 3210

Jsou to naprosté mobilní legendy, které před 25 lety neměly konkurenci. Dvě z nich si svou slávu prožily i později, kdy je výrobce reinkarnoval. O jedné tvrdil, že je to kulturní ikona. Měly jste...

Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde

Zlatá medailistka Zuzana Maděrová z týmu Česka, stříbrná medailistka Sabine...

Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští...

Známe 10 nejprodávanějších smartphonů 2025. Pořídili jste si některý z nich?

ilustrační snímek

Žebříček deseti globálně nejprodávanějších smartphonů za rok 2025 může být pro mnohé překvapením. Nejsou v něm totiž až na jednu výjimku žádné levné telefony, u kterých by se dalo očekávat, že...

Pozor na mobil pro babičku. Vybírejte pořádně, nebo z toho časem bude mrzení

Premium
Nokia 3210

Jsou to přístroje, o kterých se moc nemluví, ale stále je mají v každé prodejně s telefony. Tlačítkové telefony jsou dosud velmi oblíbené u části zákazníků, kterým dnes dominantní smartphony...

14. února 2026

Vybrali hodně peněz na vylepšení foťáku iPhonu. Umějí z něj udělat i zrcadlovku

RetroVa iPhone kit

Vybrali stovky tisíc dolarů a překonali vlastní plány. Dva startupy mají systémy na vylepšení foťáku iPhonů, které se do prodeje dostávají právě na začátku letošního roku. Jeden je cenově dostupný,...

14. února 2026

Dříve na ně byly pořadníky, teď už dvě dekády skomírají na úkor mobilů

Ilustrační snímek

Na konci roku 2024 bylo podle informací Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) zhruba 1,16 milionů aktivních pevných linek používaných pro hlasový provoz. Počet účastnických stanic za posledních 20...

13. února 2026  17:46

Našli jsme zamilované tarify se slevou. Láska zajistí i slevu na mobily

Ilustrační snímek

Jednou z událostí v roce, kterou umí mobilní operátoři dobře využít ke speciálním nabídkám, je i svátek všech zamilovaných. U příležitosti letošního dne svatého Valentýna si připravili speciální...

13. února 2026  10:08

Je to opravdu strom a tamto komín? Abyste se nedivili

Maskované antény mobilních operátorů

Při pokrývání Česka mobilním signálem stojí operátoři i před řadou překážek. Patří mezi ně také podmínky, které si kladou ochránci přírody, památkáři či místní úřady. Operátoři tak musejí hledat...

13. února 2026

Apple přidal do iPhonů novou funkci, ale opravdu nechce, abyste ji použili

iOS 26

Majitelé iPhonů aktuálně mohou stahovat novou aktualizaci systému iOS 26.3. Obsahuje hlavně opravy chyb, ale také jednu novou funkci, kterou Apple musel přidat, i když by to nejradši nedělal. Nově...

12. února 2026  12:15

Už známe datum. Samsung oficiálně pozval na premiéru řady Galaxy S26

Samsung Galaxy Unpacked 2026 - premiéra řady S26

Letos si dal Samsung s novou řadou Galaxy S26 načas. Loni a předloni ukázal novou řadu S rekordně brzy – ještě v lednu. Letos premiéru Samsung posunul až na konec února. Odehraje se v USA, přímý...

12. února 2026  7:02

Z cen těchto telefonů se vám protočí panenky. I ojeté auto může být levnější

Samsung Galaxy Z Fold 7

Jak vypadá cenová špička na českém trhu? Najdete zde mobily hned několika značek, společným jmenovatelem jsou pak různé moderní technologie, které ještě nejdou levně vyrobit, v kombinaci s...

12. února 2026

Tu cenu snad musí dotovat. Novinka šokuje výbavou za extra málo peněz

Realme Neo 8

Že jsou v Číně smartphony výrazně levnější než v Evropě, není žádná novinka. Pokud se ten samý model prodává i v Evropě, bývá o 30 až 70 procent dražší. Ale tak nízká cena, jakou Realme nasadilo na...

11. února 2026

KVÍZ: Těmto pověrám věří spousta lidí. Jste chytřejší, než oni?

Ilustrační snímek

Vysuší se mokrý mobil nejlépe v misce s rýží? Spadne letadlo, když nevypnete mobil? Otestuje se ve znalosti různých pověr a mýtů. A možná zjistíte, že jste se doteď nechali lecčím nachytat.

vydáno 10. února 2026

Maděrová a Jílek mají selfíčko z olympijského smartphonu. Koupit nejde

Zlatá medailistka Zuzana Maděrová z týmu Česka, stříbrná medailistka Sabine...

Jedině z druhé ruky si může běžný zákazník pořídit olympijský smartphone. Ten dodává tradiční partner Samsung a tentokrát padla volba na véčko. S telefonem mají pódiová selfíčka i oba čeští...

9. února 2026  13:32

Operátor stlačil cenu tarifu. Spořivá mládež může nyní ušetřit

Ilustrační snímek

Po více než čtvrt roce od uvedení nových tarifů obměnil Vodafone i tarifní nabídku pro mladé. Tedy nejen tu pro zákazníky do 26 let, ale i pro děti od 6 do 15 let. Spořiví jedinci díky tomu mohou...

9. února 2026  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.