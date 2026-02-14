Proč používat tlačítkový telefon? Třeba kvůli jeho jednoduchosti. Kdo převážně volá, zvolí-li tlačítkový telefon, dostane přístroj s velkou výdrží baterie a s hovory nebude mít žádný problém. Části zákazníků vyhovuje tradiční ovládání s jednoduchým menu, jiným vyhovuje robustnost odolných tlačítkových telefonů. Předností je jistě i obvykle velmi nízká cena. Své zákazníky prostě i tato dnes majoritně opomíjená kategorie přístrojů stále má.
Majitelé používají tlačítkové mobily déle, než je u smartphonů běžné. Klidně čtyři i více let.