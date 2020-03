Tento koncept bere dech. Naznačuje zásadní vylepšení fotomobilů

I letos se Vivo rozhodlo navázat na linii konceptů Apex. Zatímco ten původní z roku 2018 předpověděl příchod vysouvacích selfie foťáků a zhmotnil coby supersmartphone Vivo Nex, tak Apex 2019 zaujal především minimalistickým designem bez jediného fyzického tlačítka. Loňský koncept byl naopak předzvěstí top modelu Nex 3. Letošní koncept nastavenou laťku překonává.

Apex 2020 na první pohled zaujme 6,45" displejem, který výrazně přetéká do boků telefonu. Zatímco loňský koncept měl displej zakulacený v úhlu 90 stupňů, tak letos je to už 120 stupňů. Displej tak kopíruje celé boční zaoblení telefonu a jeho okraj tak sahá až k hraně zad. Z toho je tedy jasné, že Apex 2020 navazuje na loňskou vizi: postrádá jakékoli fyzické tlačítko, klasické ovládací prvky jsou nahrazeny virtuálními.

To není ovšem jediná podobnost s Apexem 2019. Ta druhá je rovněž zřetelná na první pohled. Řeč je o absenci viditelného čelního fotoaparátu. Stejně jako loňský koncept totiž využívá snímače skrytého pod displejem. Rozlišení tohoto snímače je 16 MPix a podle výrobce se ve srovnání s rok starým řešením podařilo v této části displeje dosáhnout šestkrát vyšší propustnosti světla. O vylepšení výsledného snímku se pak stará algoritmus.

Nicméně ona zásadní inovace, kterou Vivo letošním konceptem demonstruje, se týká hlavního fotoaparátu. Vyznačuje se totiž takzvaným nepřetržitým optickým zoomem. Oproti dostupné konkurenci, která se omezuje na pevné čočky, disponuje teleobjektiv Apexu 2020 opravdu pohyblivými optickými členy. Díky tomu lze z výchozího pětinásobného přiblížení dosáhnout až 7,5násobného zoomu. Tento 16MPix snímač je díky periskopické konstrukci silný jen 6,2 milimetru a není tak problém jej vtěsnat do necelých devět milimetrů silného těla konceptu.

Ještě větší lahůdkou je ovšem hlavní 48MPix fotoaparát. Využívá totiž unikátního gimbalového stabilizačního systému. Díky němu je možné dosáhnout nejen plynulejšího videa, ale i delších expozičních časů při nočním focení. Vivo tvrdí, že v případě fotoaparátu se inspirovalo oční bulvou chameleona, která umožňuje plynulé skenování celého okolí.

Apex 2020 dále disponuje 60W bezdrátovým nabíjením, díky kterému lze nikterak působivou 2 000mAh baterii dobít za pouhých 20 minut. Klasický dobíjecí port, tedy USB-C nehledejte. Telefon postrádá rovněž klasické reproduktory, zvuk je reprodukován vibracemi přes displej. To není nic nového, uměl to již například Sharp Aquos Crystal představený v září 2014. Na takové technologii pracuje i Googlem koupený startupový projekt Redux (více viz Google odstraní ze smartphonů reproduktory. Má převratnou technologii).

Srdcem letošního konceptu Viva je aktuálně nejvýkonnější Snapdragon 865. Operační paměť má kapacitu 12 GB a uživateli je k dispozici 256GB úložiště. Operačním systémem je Android 10. Neschází samozřejmě podpora 5G.

Přestože je Vivo Apex 2020 výhradně konceptem demonstrujícím schopnosti čínského výrobce, tak vzhledem k předchůdcům je velká šance, že se některé z letošních vylepšení dostane do sériového modelu. Není ovšem jasné, kdy se podobných vychytávek v produkčním smartphonu tohoto čínského výrobce dočkáme.