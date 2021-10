Působivé, ale zbytečné. Vrcholný iPhone 15 skryje fotoaparáty

Autorem konceptu iPhonu 15 Pro je americký designér vystupující pod pseudonymem 4RMD. Již na první pohled je patrné, že inspiraci čerpal v současném designovém jazyku Applu. Loňskou generací se totiž společnost vrátila k plochým bokům, které známe z iPhonů 4, 4s, 5 a 5S, tedy z modelů z let 2010 až 2013.

Hlavní designovou změnou při čelním pohledu je tak absence výřezu displeje, který řada uživatelů dlouhodobě považuje za designový prohřešek Applu. Autor konceptu jej nahradil modernějším průstřelem s 40Mpix snímačem. V tomto ohledu se tedy drží „při zemi“. Není divu, první smartphony s fotosnímačem umístěným pod displejem totiž nepodávají příliš přesvědčivé fotografické výsledky, a tak není zjevně zatím důvod takovou vlastnost propůjčovat blízkým generacím iPhonu. Pod displejem se nicméně nachází senzor Face ID.

To však neznamená, že by 4RMD nepopustil uzdu své fantazii. Třeba 6,7" panel typu Super Retina XDR OLED displej tak chrání keramické sklo, které je tvrdší než jakákoli dosavadní odolná skla pro smartphony. Do displeje, který disponuje 240Hz obnovovací frekvencí, pak zasadil i snímač otisků prstů, byť podle některých spekulací by se Touch ID do iPhonů již nikdy vrátit nemělo (více viz Tradiční funkce se do iPhonů nevrátí. Možná už nikdy, byť ji Apple testoval).

Nicméně hlavní tahák tohoto konceptu se skrývá až na zádech. Záda iPhonu 15 Pro na první pohled zaujmou sestavou čtyř snímačů, z nichž dva jsou 12Mpix teleobjektivy. První zvládá trojnásobné optické přiblížení, druhý, periskopový pak pětinásobné optické a 50x digitální. Zbývající dva snímače jsou 64Mpix širokoúhlý a 12Mpix ultraširoký. Ona zásadní inovace nicméně spočívá v samotném fotomodulu, do něhož jsou tyto snímače vsazeny.

Fotomodul lze totiž schovat do útrob telefonu, namísto něj se v tu chvíli zpod zad vysune sekundární displej. Uživatel tak získá přehled o všem důležitém i ve chvíli, kdy má telefon položený na stole displejem dolu. Na druhou stranu se nabízí otázka, nakolik je takto složité řešení potřebné. Ano, je to působivá vychytávka, nicméně z hlediska náročnosti prakticky zbytečná.



Výrazně jednodušší by pro Apple (či kteréhokoli jiného výrobce) bylo umístění sekundárního displeje vedle fotomodulu. Pravda, nebylo by to tak efektní, ale odpadla by tím i nutnost myslet na dostatek místa uvnitř telefonu pro ukrytí fotomodulu.

Autor nicméně navzdory tomuto prostoru vnukl iPhonu 15 Pro i větší baterii. Disponuje 5 000 mAh a samozřejmostí je podpora rychlého nabíjení, v tomto případě 25W.