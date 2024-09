KOMENTÁŘ: Už je to trapné. Obzvlášť, když produkt hovoří sám za sebe

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Čínská značka Honor se v rámci kampaně na propagaci svého modelu Magic V3 s ohebným displejem naváží do Samsungu. Občasné pošťouchnutí konkurence není na škodu, ale u Honoru jeho série „vtípků“ už zavání obsesí. Už je to zkrátka trochu příliš, Honor by měl dát prostor samotnému produktu.