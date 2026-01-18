Asi nejjednodušší to mají zájemci o nový iPhone. Většina modelů se představuje v září, takže minimálně do Vánoc si iPhony drží původní ceny. U samotného Applu to pak platí až do představení nových modelů, tedy v rozsahu září–září. V minulosti to platilo i v dalších prodejních kanálech, ale v posledních letech začínají ceny iPhonů erodovat mnohem dřív.
Třeba aktuálně se už dá koupit nový iPhone Air o 4 500 korun levněji. Jen pro něj musíte jinam než přímo k Applu. A lze předpokládat, že do září postupně trochu zlevní většina aktuálních modelů, tedy sedmnáctek. Aspoň v předchozích letech tomu tak bylo.
Ale to není vše. Pro dva nejvyšší (nejdražší) modely z této řady platí nabídka, že po registraci koupeného telefonu stačí na něj napsat recenzi a zákazník dostane horkovzdušnou fritézu.