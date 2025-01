Senioři se dočkali chytrého prstenu a umělé inteligence. Hlídá i pády

Celý domácí bezpečnostní systém, který umí hlídat seniory, nabízí společnost Kami Vision. Na veletrhu CES v Las Vegas nás na jejím stánku zaujal nový chytrý prsten, který společně se zbytkem služeb této společnosti doplňuje celkový systém ochrany seniorů v momentech, kdy si sami nejsou schopni přivolat pomoc.

Firma Kami Vision představila jednak chytrou kameru, která se dá instalovat do domu seniora na místo s co nejlepším rozhledem. V ní je zabudovaná umělá inteligence, která by měla být schopna rozpoznat nečekané situace, jako například když senior upadne a nemůže se zvednout. V takovém případě sama umí upozornit záchrannou službu, aby dotyčnému pomohla.

Toto řešení je vhodné jak do soukromých domácností, tak například do domů s pečovatelskou službou, které potřebují mít dění v jednotlivých místnostech pod kontrolou. Služba však není určena pouze na hlídání seniorů, ale také například dětí či domácích zvířat.

Na stánku nám dále zástupci firmy předvedli chytrý prsten, který teprve zařadí do nabídky. V tomto případě jde o to, že prsten poslouží jako další prvek bezpečnosti, jelikož je schopný sledovat různé zdravotní hodnoty seniora (srdeční tep, okysličení krve, kvalita spánku) a s jejich pomocí tak ještě lépe vyhodnotí nečekané situace.

Chytrou kameru nabízí Kami Vision na americkém trhu za 99 dolarů (asi 2 400 korun), současně je nutné si zřídit předplatné ve výší 49 dolarů měsíčně (asi 1 200 korun), samotná aplikace je zdarma. Co se chytrého prstenu týče, zástupci firmy nám cenu neprozradili s tím, že uvedení na trh proběhne až později v letošním roce.