Jen pár dní po nástupu do funkce šéfa společnosti Apple by měl John Ternus světu oficiálně ukázat novou generaci telefonů iPhone, nyní již s pořadovým číslem 18. Představit by se také měla očekávaná skládací novinka s ohebným displejem s přídomkem Ultra.
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Generálním ředitelem (Chief Executive Officer – CEO) se Ternus stane prvního září 2026. Jeho nadcházející kariérní postup nicméně vyvolává i rozpory. Kritici mu například vytýkají, že nikdy nevytvořil vlastní řadu produktů.
Čtvrt století v Applu
Jmenování Johna Ternuse přitom není nikterak nahodilé – trička s nakousnutým jablkem „nosí“ posledních dvacet pět let. Jako vývojář začal v kancelářích amerického technologického obra pracovat jen několik let po dokončení studií na Pensylvánské univerzitě v roce 1997.
Rychle se osvědčil jako schopný inženýr i vůdčí osobnost, díky čemuž během následujících dvanácti let stoupal po kariérním žebříčku. V roce 2013 se stal jedním z nejvyšších manažerů technologické divize, od roku 2021 je pak jejím šéfem.
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Postupně pracoval na vývoji nových generací počítačů Mac, telefonů iPhone, či tabletů iPad, kde se mimo jiné zasadil o vývoj a použití vlastní řady čipů. Podílel se i na uvedení nových produktových řad – sluchátek AirPods či hodinek Apple Watch. Letos v dubnu pak Apple oznámil jeho chystaný kariérní posun.
Ternus nemá „svůj“ produkt
Prvním velkým úkolem novopečené hlavy Applu bude představení vylepšených telefonů iPhone. Přijít by mělo během druhého zářijového týdne, tedy jen několik dní po nástupu Ternuse do funkce CEO. Jenže právě „pouhé vylepšování“ je trnem v oku části expertů či investorů.
Řada z nich čím dál častěji uvažuje nad tím, jakého dalšího převratného produktu se od Applu dočkáme. Firma za posledních pět let, s Ternusem na pozici seniorního viceprezidenta pro hardwarový vývoj, nepřišla s žádnou zásadní novinkou. Zákazníci se dočkali „pouze“ vylepšených verzí.
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Ternusovo nasazení i snahu o inovace nicméně nejde zlehčovat. „Ve své práci se zaměřuje především na spolehlivost a odolnost zařízení a zavádí nové postupy, díky nimž jsou produkty Applu mimořádně houževnaté,“ píše sama firma v tiskovém prohlášení. Vyzdvihuje zároveň jeho snahu o ekologičtější přístup při výrobě spotřební elektroniky.
Výkonný Tim
Ternus na pozici nahradí současného šéfa Tima Cooka, který v čele Applu stojí už od roku 2011. Ten do funkce nastoupil po úmrtí Steva Jobse, jednoho ze spoluzakladatelů firmy. Cookovo patnáctileté působení v čele firmy je hodnocené veskrze pozitivně.
Na svého předchůdce umně navázal, za dobu svého působení se postaral o růst hodnoty firmy o tisíc procent i tržby v řádu stovek miliard dolarů ročně: v žebříčku Fortune 500 se firma ze 111. místa v roce 2011 posunula až na letošní šesté místo.
Z producenta hardwaru dokázal Apple proměnit v technologického giganta se silným důrazem na digitální služby – zisky generují cloudová úložiště či Apple Pay a Apple Music – čímž snížil závislost na prodeji fyzických zařízení. Zároveň výrazně optimalizoval logistické řetězce.
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Cookův odchod Apple veřejně oznámil před několika měsíci, ani tehdy už však nebyl žádným překvapením. Média o chystané změně vedení referovala už dříve. Firma s Cookem počítá i do budoucna, po odchodu z pozice CEO se přesune na nově vzniklý post šéfa správní rady.
Dohnat konkurenci, představit hit
Očekávání kladená na nový Apple s Ternusem v čele jsou velká. Změna na vedoucí pozici přichází v době náročného soupeření technologických firem o vytvoření co možná nejdokonalejší umělé inteligence. A právě s tím by Ternus, kterého například The Wall Street Journal zařadil k nejrespektovanějším manažerům Applu, měl umět pomoci.
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Ačkoli průkopnická firma jako jedna z prvních poskytla svým uživatelům například hlasovou asistentku v podobě Siri, v současnosti je vnímaná spíš jako opozdilec. Za dalšími technologickými giganty, například Googlem či Microsoftem, masivně investujícími do rozvoje AI, zkrátka zaostává.
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Schopný a rozvážný manažer zaměřený na hardware se tedy bude muset umět popasovat s výrazným náskokem konkurence. Část investorů od Ternuse bude rovněž očekávat představení produktu, který se opět stane hitem. Tím by sebral vítr z plachet kritikům současného nejužšího vedení firmy, kteří opakovaně tvrdí, že bez Jobse chybí Applu jasná vize.