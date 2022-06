EU si došlápla na iPhony a levné androidy. Jejich konektory končí

Konektor USB-C je praktický. Má symetrickou koncovku, takže ho vždy zapojíte. Je relativně moderní (2014) a v současnosti ho používá velká část smartphonů a i dalších přístrojů. Je tedy vcelku logické, že si Evropská komise vybrala právě tento konektor jako povinný standard. Pokud dohodu formálně schválí Evropský parlament a jednotlivé členské státy, tak od podzimu 2024, tedy za dva roky, už v rámci Evropské unie přístroj s jiným konektorem nekoupíte. A s ohledem na globalizaci lze předpokládat, že tato změna se propíše i do dalších zemí.

Pro výrobce elektroniky (povinnost se netýká jen smartphonů ale i tabletů, fotoaparátů, sluchátek, reproduktorů, čteček elektronických knih) to zásadní problém není. Konektor USB-C je široce používaný, a tak u mnoha položek se vlastně vůbec nic nezmění. U jiných zařízení to zatím naprostý standard není, takže výrobci budou muset inovovat a dobře plánovat zásoby zboží s jinými konektory.

Z uvedených zařízení se ve světě a i v Evropské unii prodá jasně nejvíc mobilních telefonů. Změna se dotkne Applu, levných smartphonů s Androidem a obyčejných telefonů. Apple si zatím v drtivé většině drží vlastní konektor Lightning, i když některé jeho tablety už také mají USB-C. Laciné smartphony a obyčejné telefony se stále drží staršího konektoru microUSB.

U druhé skupiny výrobků nepředpokládáme problémy. Implementace USB-C by neměla být problematická, možná trochu zvýší cenu, ale to by mělo být v řádu desítek korun. U obyčejných mobilů možná z trhu některé modely zmizí, ale ani to není podstatné.

Co udělá Apple?

Problém je Apple. Ten si všeobecně nerad nechává diktovat technologické podmínky. Jeho přístroje jsou specifické, stejně jako konektor Lightning. Teď se bude muset přizpůsobit. Zatím nejsou známé technické podmínky nového nařízení, takže můžeme zaspekulovat, že by stačilo přikládat k telefonům redukci. Další možností je, že prostě přejde na konektor USB-C, přestože se tomu zatím dost vehementně bránil.

A pak je tu třetí možnost, že konektor z telefonu úplně odstraní a jedinou možností zůstane bezdrátové nabíjení. Apple navíc používá nové magnetické konektory MagSafe, tak může přejít jen na ně. V každém případě, uživatelé přístrojů Apple, a že jich je požehnaně (Apple si v Evropě drží podíl okolo dvaceti procent), se musí připravit na změnu.

Evropským úřadům nakonec nejde až tak o samotný konektor, který je pouze prostředníkem. Současné tři varianty na trhu jsou vlastně bezproblémové, na rozdíl od situace před deseti a více lety, kdy byly koncovek desítky. Důsledkem jednotného konektoru má být úspora elektrozařízení, tedy samotných nabíječek, v domácnosti by podle některých europoslanců měla stačit jedna jediná.

„Evropské spotřebitele již dlouho obtěžuje, jak se jim doma s každým novým přístrojem vrší další nabíječky. Nyní budou moci používat jedinou nabíječku pro veškerou přenosnou elektroniku,“ prohlásil maltský europoslanec Alex Saliba, který za EP vedl vyjednávání o konečné podobě směrnice. Což je na první pohled chválihodná myšlenka, ale pokud pan poslanec Saliba nežije sám, tak v běžné rodině by u nabíječek zřejmě byly fronty.

Nabíječka je univerzální už dnes

Navíc samotné nabíječky se za poslední roky zásadně změnily. Kdysi u obyčejných mobilů byla nabíječka pevně spojená s kabelem s koncovkou. Se změnou telefonu a případné koncovky tak opravdu musela nabíječka do elektroodpadu v lepším případě a běžné popelnice v tom horším. Dnes jsou nabíječky samy o sobě univerzální. Kabel je spojený s nabíječkou konektorem, a to buď klasickým USB, nebo menším USB-C.

To znamená, že už dnes stačí mít jednu nabíječku a případně maximálně tři kabely s rozdílnými konektory (pokud bude sedět konektor v nabíječce). Takže v principu se vlastně nic moc zásadního nezmění, vlastně se nezredukují nabíječky, jen bude stačit jeden kabel s konektorem.

Jsou zde však dva problémy. Výrobci mobilů si vzali záměr úředníků k srdci s předstihem a začali z balení telefonů nabíječky odstraňovat. Zatím se tak děje v nejvyšší třídě u Applu a Samsungu, ale trend to je. Výsledkem je vyšší zisk výrobců, kteří inkasují za dokupované nabíječky, a schopnost toto rozhodnutí prodávat jako jejich příspěvek k záchraně planety. Jenže je to spíš naopak, jak upozornil známý youtuber Arun Maini.

Navíc se akorát nacházíme v situaci, kdy výrobci výrazně inovují nabíjecí výkony, což samozřejmě vyžaduje odpovídající nabíječky. Prim v tomto směru hrají čínské značky, které zatím k telefonům nabíječky přibalují. Pokud by se i to změnilo, tak by sice stará nabíječka telefon nabila, ale pomalu. Hodně pomalu, takže by celá inovace byla k ničemu, pokud by si zákazník nedokoupil nabíječku novou.

Což příliš nekoresponduje s představou úředníků, kolik ušetříme. Tím, že si vystačíme s jedinou nabíječkou, podle Bruselu utratíme ročně až o 250 milionů eur (6,2 miliardy Kč) méně.