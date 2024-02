Pravda o mobilech. Profesor Vrba vysvětluje vliv záření na lidské zdraví

Co další desítky přístrojů vyzařujících elektromagnetická pole, která nás obklopují? A jak je možné, že se podobnými elektromagnetickými vlnami léčí i určitá nádorová onemocnění?

Dlouhodobě vyvracíte negativní vliv elektromagnetického záření mobilních telefonů na lidský organismus. Jak do toho zapadá, že Francie vloni zakázala prodávat starší telefony iPhone 12, jež podle jejich Národní agentury pro rádiové frekvence (ANFR) překračují mezní hodnoty limitů právě elektromagnetických vln?

Pokud jde o ten zákaz prodeje iPhonů 12 ve Francii, to jsem samozřejmě zaznamenal. Mám ale jen obecné informace z médií, z nichž plyne, že při měření těchto mobilů bylo zjištěno mírné překročení povoleného limitu specifické míry absorpce elektromagnetické energie v těle uživatele mobilního telefonu. Překročení povoleného limitu ale mělo být podle zveřejněných informací velmi mírné (limit se určuje pomocí fyzikální veličiny výkonu, tedy ve wattech; směrnice EU určuje, že přístroj smí mít nejvýše 4 watty na kilogram své hmotnosti, Francouzi ovšem naměřili u těchto telefonů 5,74 wattu na kilogram, pozn. red.). A přestože neznám podrobnosti, předpokládám, že tyto nejvyšší hodnoty byly naměřeny jen tam, kde se mobil běžně dotýká lidského těla. Což jsou například místa jako ušní boltec a konečky prstů. Nechci tu zmíněnou zprávu z Francie nijak snižovat, ale jedna věc jsou velmi přísné normy EU a druhou stránkou věci je to, co se skutečně fyzikálně odehrává, když se lidské tělo dostane do kontaktu s elektromagnetickým polem z mobilů.