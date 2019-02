Nová značka má ohebný smartphone. Můžeme jí říkat IQ a dvě nuly

Mít vlastní „podznačku“ (subbrand) je u mnoha výrobců smartphonů v módě. Huawei má Honor, k Oppu patří OnePlus a Realme, Xiaomi pod sebe zařadila Redmi a Pocophone. Teď se přidává i další velký výrobce z Číny, Vivo. Na sociální síti Weibo oznámil, že zakládá vlastní „podznačku“ IQOO.



Jestli dumáte, jak se název čte, tak výrobce je na tom podobně. Ptá se totž přímo příznivců na Weibu, jak si výslovnost tohoto názvu představují. Z názvu navíc ani není jasné, jestli třeba nejsou písmena O spíše nuly. To by pak vůbec mohlo jméno značky působit celkem nelichotivě. A i když to jsou pravděpodobně písmena O, tak se Vivo nemůže divit, že lidé budou název číst jinak.

Hned po oznámení založení značky nebylo jasné, na jaký druh smartphonů se IQOO zaměří, spekulovalo se o prémiových herních modelech. Nakonec však přímo Vivo vyvrátilo domněnky, když ukázalo první telefon této značky. Je to model s ohebným displejem, stejně jako první ohebný model na světě od firmy Royole se bude přehýbat v půl s displeji na vnější straně po složení.



Model nicméně stále nemá jméno a ani se nic neví o jeho specifikacích. Podle informací serveru GSMArena však půjde na poměry skládacích telefonů o „levný model“, jeho cena by se měla pohybovat okolo 1 000 dolarů, tedy v přepočtu necelých 23 tisíc korun.



Vivo navíc slíbilo, že uspořádá soutěž o první telefon této značky, takže si případnou novinku z této stáje budeme moci prohlédnout snad už brzy, pokud se tedy firma nebo daný šťastlivec svou výhrou pochlubí na sociálních sítích. Další možností představení bude veletrh MWC v Barceloně, který startuje 25. února. Minimálně samotné Vivo by mělo být přítomné.