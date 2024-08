Turistky vyrazily na ledovec. Život jim před ohněm zachránil iPhone

Skupina čtyř zkušených turistek se vydala na vícedenní pobyt v divočině, jejich cesta vedla do kanadského regionu Kootenay. A to i navzdory lesním požárům, které zdejší provinční parky aktuálně sužují. Silnice byly však otevřeny a ony dostaly povolení do dané lokality vstoupit. Jejich několikadennímu dobrodružství tak nic nebránilo. Později se dozvěděly, že k uzavření silnic došlo až několik hodin poté.

Vzduch na místě byl podle jedné z žen sice trochu hustý, ale s dýcháním a mluvením neměly žádný problém. Když dorazily na ledovec MacBeth Icefield nacházející se zhruba 750 kilometrů východně od Vancouveru, který se měl stát na noc jejich tábořištěm, bylo vše ještě v pořádku. Během noci se však zvedl vítr a situace se začala dramaticky měnit. Ve chvíli, kdy ledovec začal pokrývat popel, ženy věděly, že musí odejít do bezpečí. Kvůli tmě se však rozhodly posečkat do rozbřesku s tím, že ráno situaci vyhodnotí a místo případně opustí.

Jenže už během noci okolí zahalil hustý dým a brzy ráno začaly na stany žen dopadat žhavé uhlíky. Podle kanadského portálu CBC News tak byly nakonec nuceny své tábořiště opustit kvapem. Měly přitom velké štěstí, že měly po ruce iPhone. Jeho prostřednictvím, respektive prostřednictvím služby Tíseň SOS přes satelit se jim totiž podařilo odeslat nouzovou zprávu a následně i udržovat komunikaci se záchranáři včetně sdílení aktuální polohy. Ženám se podařilo naštěstí dostat na bezpečné místo u ledovcového jezera na úpatí ledovce.

Velitel týmu záchranářů z města Kaslo Mark Jennings-Bates přirovnal situaci na místě k válečné zóně. Bylo podle něj velké štěstí, že se do těchto míst podařilo dostat vrtulník. Přes hustý kouř z lesního požáru nebylo totiž nic vidět, záchranáři podle slov jejich velitele pokus o záchranu žen dokonce málem vzdali. Tým v helikoptéře bylo nutné přesně navigovat, aby ženy v takových podmínkách vůbec dokázal lokalizovat.

„Podařilo se nám proplížit se přes hřeben a našli jsme je přesně tam, kde mobil hlásil, že jsou, což je opravdu neobvyklé a velmi uspokojivé,“ pochvaloval Jennings-Bates funkci Applu s tím, že v tomto případě ženám jejich mobil doslova zachránil život.

„Skuteční hrdinové tohoto příběhu jsou pátrací a záchranný tým. Ti kluci to dělají zadarmo ve svém volném času... A byli prostě neuvěřitelní,“ řekla následně jedna žena ze skupiny turistek vděčných za záchranu jejich životů.

Podle Jenningse-Batese je tento případ názornou připomínkou toho, že je potřeba být v terénu vždy připraven na jakoukoli situaci, která může nastat. A to zejména v sezoně lesních požárů. „Mějte plán a ujistěte se, že jej znají i ostatní lidé,“ dodal s tím, že na místě, kam se turistky po rychlém opuštění svého tábořiště uchýlily, by byly několik dní v bezpečí. Uznal navíc, že ženy byly na pobyt v divočině velmi dobře připraveny.