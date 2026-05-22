Když se okolo roku 2020 začaly objevovat první smartphony s ohebnou konstrukcí, věštila se jim velká budoucnost. Po šesti letech už je jasné, že s ohledem na uživatelskou hodnotu a ceny se z ohebných mobilů úplný mainstream nestane.
Na trhu zůstávají prakticky jen dvě koncepce: véčko a knížka. První navazuje na dávné modely z éry obyčejných mobilů. Je levnější, třeba základní Motoroly se dnes umějí i jako novinky dostat na cenu těsně nad 15 000 korun. Což už je solidní částka. Ale vyložená lidovka to stále není a asi nikdy nebude. Výbava zde nehraje zásadní roli, véčka jsou o designu, ač pro mnohé mohou být i praktickou volbou.
Druhá koncepce s otevíráním jako knížka existuje ve dvou provedeních. S displejem na vnější straně už je spíš minulostí, není to příliš praktické. Vítězí koncept s vnitřním velkým displejem a vnějším menším jako u běžného smartphonu. Vývoj přinesl v poslední době především tenké přístroje, takže složený telefon už není o moc tlustší než obyčejný smartphone. Ceny stagnují i přes příchod více značek na trh. Takže se čeká na nějaký zásadní impulz a ten by mohl dodat Apple.
V otevřeném stavu se zdá tento styl použitelnější, tedy funkčnější. Otázkou je, jak si lidé zvyknou na telefon v zavřeném stavu.