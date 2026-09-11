Ohebný iPhone Duo přinesl vedle spousty zajímavých novinek také několik překvapivých zklamání. Technologicky pokročilé zařízení se totiž nezbavilo řady neduhů, se kterými se obecně potýká celá kategorie skládaček už od jejího vzniku. A to přesto, že se Apple celkem snažil některé nevýhody maskovat různými alternativami.
Pojďme si proto představit ty nejdůležitější kompromisy, které firma musela při návrhu takového mobilu udělat, proč je musela udělat a co z toho plyne pro ty, kdo si novinku plánují koupit, ale zatím váhají. Možná právě kvůli některému z níže zmíněných prvků.
Výměna poškozeného displeje vás může bez záruky typu AppleCare vyjít pořádně draho. Podle všeho totiž může stát přes 23 tisíc korun.