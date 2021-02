Kvůli koronaviru se možná už letos do iPhonů vrátí tradiční funkce

Rozpoznání obličeje se v posledním roce ukázalo jako poměrně nepraktický způsob zabezpečení smartphonů. Ne však z důvodu, že by se snad tato funkce stala snadno zranitelnou či zneužitelnou, ale kvůli koronavirové pandemii. Tedy přesněji z důvodu časté povinnosti pohybovat se na veřejnosti jen se zakrytými ústy a nosem.

Pro některé uživatele tak mohl být tento způsob zabezpečení při každodenním používání smartphonu přítěží. Každé odemčení totiž vyžaduje sejmutí roušky či respirátoru, což je spojené minimálně s nevraživými pohledy lidí v okolí.

Právě opatření kvůli zpomalení šíření pandemie zjevně donutila Apple uvažovat v jiné rovině. Podle portálu PhoneArena totiž inženýři společnosti považují sestavu iPhonů pro letošní rok v poslední době již za opomíjenou verzi s přídomkem „s“. Důvodem má být fakt, že koronavirus výrazně ovlivnil vývojový cyklus Applu. Očekávané iPhony by tak měly být „jen“ vylepšenými dvanáctkami.

Přesto by se novinky podle portálu Bloomberg měly dočkat klíčového vylepšení, které Apple již testuje. Pro uživatele iPhonů nepůjde prakticky o až takovou novinku, co se samotné funkce týče. V dnešní době poměrně nepraktické rozpoznávání obličeje (a klasicky i odemykání pomocí přístupového kódu) má totiž doplnit opět Touch ID. Tedy zabezpečení pomocí otisku prstu. Z modelů představených po roce 2017 touto funkcí disponuje pouze loňský iPhone SE.

Nicméně právě vzhledem k pojetí posledních třech generací iPhonů, kdy prakticky celou jejich čelní plochu zabírá displej, se Touch ID nevrátí v podobě fyzického tlačítka. Senzor bude integrovaný přímo do displeje, jak to znají uživatelé androidích smartphonů. Dodávat by jej měl Qualcomm, který nedávno oznámil mnohem větší a rychlejší snímač.

Případný návrat Touch ID do iPhonů každopádně neznamená, že by Apple nějakým způsobem upozaďoval rozpoznávání obličeje (Face ID). Je totiž užitečné pro fotoaparát i rozšířenou realitu. Oba biometrické způsoby zabezpečení by tak existovaly bok po boku. Pro mnohé uživatele by se tím používání telefonu v době povinnosti si z větší části zakrývat obličej stalo pohodlnější.



Pravděpodobně se tak naplní téměř rok a půl stará předpověď analytika Ming-Chi Kua. V roce 2019 ještě před představením tehdejších iPhonů 11 predikoval, že za dva roky iPhony nabídnou oba typy biometrického ověření uživatele. Dřívějšímu nasazení čtečky v displeji prý bránila řada technických problémů. Apple by však podle Kua měl nakonec představit vysoce optimalizovanou techniku (více viz Snímač otisků prstů se do iPhonů vrátí v roce 2021. Schová se pod displej).