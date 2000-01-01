náhledy
Bílá a černá. Dvě barvy, na které nedal Apple u iPhonů dlouho dopustit. Jenže mezi zákazníky nejsou jen ti konzervativní. Poprvé se tak, co se barev týče, odvázal v roce 2013. Následovaly ovšem opět spíš konzervativní roky. Změna přišla v roce 2018. Od té doby se v barevné paletě objevily i odstíny určené jen pro danou generaci či konkrétní model. A firma v tomto trendu pokračuje i letos.
Autor: Apple
Historicky první iPhone, který Apple představil 9. ledna 2007, dorazil v jediné barvě. Respektive v kombinaci dvou: stříbrné a černé. Zákazníci tak neměli na výběr.
Autor: Apple
To se změnilo s druhou generací nesoucí přídomek 3G. Tento model představený v červnu 2008 dal uživatelům již možnost volby. Na výběr měli mezi černou a bílou variantou. Těchto barev se Apple držel až do šesté generace v podobě modelu s číselným označením 5, tedy do roku 2012.
Autor: Apple
O rok později přišla na Apple opravdu nezvyklá barevná revoluce. Kromě nástupce hlavní iPhonové linie, tedy modelu 5S, představil totiž i levnější alternativu s označením 5C s polykarbonátovými zády v pěti pastelových odstínech. Kromě konzervativní bílé, která byla určena jen pro model 5C (černá byla naopak jen pro vrcholný model 5S) to byla žlutá, růžová, modrá a zelená.
Autor: Apple
S modelem 5S pak do barevné palety iPhonů přibyla nová barva: zlatá. Apple se s ní rozloučil až v roce 2022, naposledy po ní tak jeho zákazníci mohli sáhnout v případě vrcholného iPhonu 14 Pro.
Autor: Apple
Rok 2015, kdy Apple představil model 6s, přinesl do barevné nabídky růžovozlatý odstín. V této barvě byla k dispozici ještě nadcházející genrace (iPhone 7) a společně s ní i první generace modelu SE.
Autor: Apple
Jednou z ikonických barev iPhonu byla po několik let jasně červená. Poprvé ji Apple nabídl v dubnu 2018 u tehdy již prodávaného iPhonu 8. Šlo o první iPhone z edice (Product)Red, jejímž prostřednictvím společnost už od roku 2006 podporuje iniciativu (RED) bojující proti nemoci AIDS. Jasně červené iPhony se v nabídce objevovaly až do roku 2022, posledním byl tedy iPhone 14 Product(Red).
Autor: Apple
V roce 2018 představil Apple model Xr, u kterého nabídl nadprůměrně pestrou paletu barevných variant. V obchodech se tak objevil třeba jasně žlutý iPhone. A také jeden červený z již zmíněné řady (Product)Red.
Autor: Apple
To o rok mladší iPhone 11 zazářil i ve zcela nové zelené a fialové barvě.
Autor: Apple
Zelenou dostal do vínku i jeho vrcholný „sourozenec“, tedy iPhone 11 Pro. Toto elegantní barevné provedení Apple nazval půlnoční zelená.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Atraktivitu základní řady nadcházející generace, tedy modelů 12 a 12 mini, se Apple rozhodl dodatečně zvýšit exkluzivní barvou. Do palety tehdejších iPhonů přibyla fialová. Apple ji představil v květnu 2021. V té době šlo o atraktivní barvu, kterou nabídla i řada konkurentů z řad Androidu – často ještě před Applem.
Autor: Apple
I o generaci mladší model, tedy ten s číselným označením 13, se půl roku po představení dočkal vlastní exkluzivní barvy. A to zelené – samozřejmě v jiném odstínu, než použil o dva roky dříve. Základní dvojice (13 a 13 mini) dostala tmavší odstín, u top modelů (13 Pro a 13 Pro Max) pak byla zelená tlumenější – Apple ji nazval alpská zelená.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
S odstíny si Apple vůbec rád pohrával. Důkazem toho jsou různé odstíny šedé či modré. Třeba iPhone SE (2022) dorazil v temně inkoustové modré.
Autor: Apple
Po další exkluzivní barvě pro již prodávaný model iPhonu sáhl Apple v březnu 2022. Tehdy představil výrazně žluté provedení již prodávaného modelu 14/14 Plus.
Autor: Apple
To o rok mladší vrcholný iPhone 15 Pro, který jako první model iPhonu dostal titanové tělo, se kromě obvyklých barev dočkal i dvou nových odstínů. Jedním z nich byl přírodní titan…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… tím druhým pak modrý titan. Tyto barvy nahradily fialovou a zlatou, které Apple použil u předchozí generace.
Autor: Apple
Modelová řada 16 představená v září 2024 přinesla v případě základní řady (16 a 16 Plus) hezky syté barvy, a to včetně té v odstínu ultramarínová modř. Vrcholné modely zůstaly u konzervativních odstínů, novinkou oproti předchozí generaci byl zlatý titan, který v dostupné barevné paletě nahradil předchozí modrý titan.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V současnosti již předposlední generaci vrcholných iPhonů, tedy tu s číselným označením 17, charakterizovala výrazná oranžová barva. Na tento odstín vzápětí zareagovala řada čínských mobilních výrobců.
Autor: Apple
Zda budou stejně reagovat na barevnou paletu nových iPhonů 18 Pro/Pro Max, není v tuto chvíli jasné. Každopádně barevné portfolio vrcholných iPhonů se rozrostlo ze tří na čtyři odstíny. Novinky si z loňska převzali pouze stříbrnou, zbylé jsou nové. Konkrétně jde o bledě modrou, černou a tmavě vínovou, respektive burgundsky červenou, jak barvu nazývá Apple.
Autor: Apple