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Některé barvy iPhonů byly dost nepovedené. Některé pak vydržely jen rok

Lukáš Hron
Fotočlánek aktualizováno  10:39
Apple iPhone 3G Na pátém místě se umístil Apple iPhone 5c. Přístroj je k dispozici v řadě... iPhone 5S iPhone 6s iPhone 8 a 8 Plus (Product)Red iPhone XR iPhone 11 iPhone 11 Pro Nová fialová barva pro iPhony 12 iPhone 13 a iPhone 13 Pro v novém zeleném odstínu Apple iPhone SE 2022 Apple iPhone 14 satelitní nouzové volání
Bílá a černá. Dvě barvy, na které nedal Apple u iPhonů dlouho dopustit. Jenže mezi zákazníky nejsou jen ti konzervativní. Poprvé se tak, co se barev týče, odvázal v roce 2013. Následovaly ovšem opět spíš konzervativní roky. Změna přišla v roce 2018. Od té doby se v barevné paletě objevily i odstíny určené jen pro danou generaci či konkrétní model. A firma v tomto trendu pokračuje i letos.

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