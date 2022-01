Větší levný iPhone si dá načas. Letos se ho nedočkáme

Letošní levný iPhone by podle Younga mohl nést označení SE+ 5G, což je pro Apple netradiční. Bylo by to totiž poprvé, co by v názvu použil znaménko plus. Právě to by mohlo značit, že půjde o částečně vylepšený model z roku 2020, přičemž ta nejzásadnější nová vlastnost je obsažena již v samotném názvu. Tedy podpora sítí páté generace.

Ovšem na druhou stranu jsme se v minulosti s „plusovými“ iPhony již setkali. Přídomkem Plus však Apple dříve označoval větší provedení dané generace iPhonu, tedy model s větším displejem. Naposledy toto značení použil před pěti lety, tedy v roce 2017 u jedenácté generace iPhonu (iPhone 8). Jenže podle Younga se letošní model SE většího displeje dočkat nemá, po vzoru svého předchůdce si má zachovat 4,7" úhlopříčku.

To by znamenalo, že Apple by letos na trh uvedl naprostý unikát, žádný jiný takto kompaktní smartphone na trhu už není. Příznivci levného iPhonu, kteří doufali v jistý posun, co se rozměrů jeho displeje týče, si tak budou muset ještě počkat. Nicméně by to nemuselo být tak dlouho, jak by se logicky nabízelo.

Podle Younga by totiž generace plánovaná na rok 2024 měla přijít s ročním předstihem. Tedy již příští rok. Letos by tak Apple „jen“ sjednotil síťovou podporu, základní modely 5G podporují již od předloňské generace (iPhone 12). V době její premiéry byl stávající iPhone SE (2020), kterému podpora sítí páté generace schází, na trhu totiž již téměř sedm měsíců.

Ross Young @DSCCRoss Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024. oblíbit odpovědět

Pokud se Youngova předpověď, o níž informoval portál Phonearena, potvrdí, pak bychom se nezvykle hned dva roky po sobě dočkali nového levného iPhonu. Mezi poslední a očekávanou generací bude pravděpodobně dvouletý odstup, mezi první a druhou dokonce je dokonce čtyřletý.

Model pro rok 2023 by měl uživatelům nabídnout o jeden celý palec větší úhlopříčku displeje, tedy 5,7". Pokud tomu tak bude, půjde o první model v rodině iPhonů s displejem takové úhlopříčky. V minulosti Apple u svých smartphonů používal mimo jiných rozměrů nanejvýš 5,5" či 5,8" panely, tím druhým byly osazeny modely X, XS a 11 Pro. To by mohlo značit, jakým směrem by se mohl design budoucího levného iPhonu SE ubírat.

Je totiž zvykem, že byť má „es éčko“ moderní hardware, tak jeho obal je letitý. První generace z roku 2016 totiž vycházela z tehdy tři roky starého modelu 5s, design však prakticky převzala z šest let starého iPhonu 4. Druhá generace představená v roce 2020 je recyklát tehdy opět tři roky starého iPhonu 8 (2017), ten nicméně po designové stránce vychází z o další tři roky staršího iPhonu 6 (2014).

Dřívější informace naznačují, že očekávaný iPhone SE, který má podle Younga nést výše zmíněné označení SE+ 5G, má po designové stránce vycházet ze čtyři roky starého modelu XR. Tedy levnější verze druhé generace iPhonu s minimálními rámečky okolo displeje (více viz Levný iPhone SE možná bude překvapivě úplně jiný. Má mít modernější geny).