iPhone SE není žádný otloukánek. V některých zemích ho milují

Apple nedávno představil třetí generaci iPhonu SE. To je základní a nejlevnější smartphone značky, v kontextu ostatních modelů takový chudý příbuzný. První SE Apple představil v roce 2016, druhý v roce 2020. Všechny tři modely se jmenují stejně, neoficiálně se u druhého a třetího používá označení roku, kdy byl model představený. Ale na trhu to neplechu dělat příliš nebude, protože přímo Apple dva modely současně prodávat nebude.

Jak se bude dařit novince, to samozřejmě zatím nikdo neví. Design je stejný jako u minulého modelu, nový je hardware s aktuálním čipem A15, podpora 5G a zřejmě má novinka i o trochu větší operační paměť, ale oficiálně to Apple neuvádí. V USA je novinka o 30 dolarů dražší (základní verze) než minulá generace, v Česku jsou ceny naopak o 500 korun nižší.

A jak se minulé generaci obchodně dařilo? Výzkumná společnost Counterpoint Research zveřejnila zajímavé statistiky. V roce 2020, což je rok představení minulé generace, tvořil iPhone SE třináct procent všech prodejů iPhonů. Za dobu od představení do konce loňského roku to bylo 12 procent, takže prodeje jsou vcelku stabilní po celou dvouletou životnost modelu.

Což je velmi slušné číslo. Nutno dodat, že Applu se tradičně nejlépe prodávají nejdražší modely, naopak nejlevnější verze aktuální řady iPhonů mají prodeje nejnižší.

Největším trhem pro iPhone SE 2020 v loňském roce bylo Japonsko, kde se prodala třetina všech vyrobených přístrojů. Zhruba čtvrtina našla zákazníky v USA a osm procent se prodalo v Číně. V západní Evropě si po třech procentech připsal iPhone SE v Německu, Velké Británii nebo Francii. Dvě procenta přístrojů se pak udalo v Jižní Koreji nebo v Rusku.

Nová generace sice nepřináší změnu designu, takže zůstává extra malý displej a velké rámečky. Ale podpora 5G by mohla být tím, co prodeje telefonu podpoří. Na mnoha trzích jsou již telefony bez 5G obtížně prodejné a to především ve vyšší střední třídě, kam novinka Applu patří.