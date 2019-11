Nové iPhony mají mít špičkové displeje. Dnes takové mají jen herní mobily

iPhony 11 můžeme bezesporu ještě stále označit za novinku, přesto se už týdny objevují nejrůznější spekulace o jejich nástupcích. Tchajwanský server DigiTimes v minulých dnech uvedl, že mají být vybaveny 120Hz obrazovkami s technologií ProMotion. Ta není nijak neznámý pojem, aspoň pro uživatele produktů Applu určitě ne. Výrobce totiž takovým panelem před dvěma lety vybavil iPady Pro.

ProMotion je inteligentní technologie, jež umí zrychlit obnovovací frekvenci až na 120 Hz jen v potřebné části displeje a nikoli vždy na celé obrazovce. U zmíněných iPadů Pro se například zvýší frekvence v té oblasti displeje, která je v interakci s Apple Pencil. Právě psaná poznámka nebo náčrt se tak vykresluje plynuleji. Jednoduše řečeno: panel zvýší obnovovací frekvenci tam, kde to má pro uživatele nejvyšší přidanou hodnotu. Naopak části obsahu, které zůstávají statické – u webového prohlížeče to může být stavový řádek – zůstanou na původních 60 Hz.

Obrovská výhoda takového řešení je lepší management odběru elektrické energie. Permanentní vysoká obnovovací frekvence není nezbytná a jen by zbytečně rychle vysávala energii baterie.

Příští rok by tedy takový displej mohly dostat nové iPhony. Jen s tím rozdílem, že zatímco iPady Pro mají LCD jednotky, tak u iPhonů půjde o typ OLED. Znamená to tedy, že dojde i na podporu pera Pencil? Rozhodně to není vyloučeno. Ostatně dotykové pero Applu se skloňovalo už s iPhony 11, a to dokonce ještě několik dnů před uvedením (víc v článku: Apple neuhlídal parametry chystaných iPhonů 11).

Příští iPhony se dočkají podpory 5G

Zprávy o přechodu na 120Hz displeje se pojí s novým telekomunikačním standardem 5G. Ten současné iPhony na rozdíl od nejlepších modelů s Androidem nepodporují, ale u příští generace už podpora chybět nebude.



5G bude z uživatelského hlediska znamenat především mnohonásobně rychlejší internetový provoz. Maximální rychlost stahování a posílání dat se razantně zvýší a možné bude nejen sledování sportovních přenosů ve vysoké kvalitě v reálném čase, ale třeba i streamování špičkových her. A i to jsou příklady použití, při kterých by nasazení 120Hz obrazovek dávalo smysl.

Proč je vysoká obnovovací frekvence displeje důležitá? Obnovovací frekvenci displejů u smartphonů donedávna nebyl nijak sledovaným parametrem. Takřka všechny, až na některé exotické modely z dílen Sharpu, totiž byly šedesátihertzové. Takže prakticky nebylo z čeho vybírat. To se však v poslední době mění, a přístrojů s obrazovkami vyšších kvalit tohoto parametru přibývá. Zatím ovšem jen v nejvyšší třídě. I to je nicméně posun, jelikož před časem byly takové displeje výsadou herních monster jako Razer phony nebo dvojice ROG phonů z dílen Asusu se špičkovými 120Hz panely. Kromě uvedených mobilů, které v podstatě suplují kapesní herní konzole, aktuálně modely s displejem vyšší obnovovací frekvence nabízí třeba OnePlus a její novinky 7 Pro, 7T a 7T Pro. Zobrazovač prvního jmenovaného organizace Display mate označila za dosud nejlepší v telefonu použitý displej. Uvedené trio z produkce OnePlus má 90Hz obrazovky a stejné nasadil u čtvrté generace pixelů, Googlu je dodal Samsung. Krátce po uvedení se ovšem ukázalo, že při snížení jasu pod určitou úroveň systém bez vědomí uživatele aktivuje nižší 60Hz frekvenci. Google proto musel vydat opravu, která ono nechtěné snížení obnovovací frekvence eliminuje. A co vlastně obnovovací frekvence obrazovky říká? Udává počet překreslení obsahu displeje za jednu sekundu. A lidské oko velmi dobře a jasně pozná rozdíl mezi 60 a 90Hz obrazovkou, o vyšších frekvencích nemluvě. Pohled na rychle se měnící scénu je při vyšším obnovovacím kmitočtu příjemnější a nemusí přitom ani jít o divoké scény akčních her. Lepší uživatelský zážitek přináší i pouhé rolování jakoukoli nabídkou nebo webovou stránkou. Jedinou nevýhodou takových obrazovek zůstává vyšší odběr elektrické energie. Obnovovací frekvence se někdy mylně zaměňuje se vzorkovací frekvencí dotykového displeje. Tento parametr však určuje, kolikrát za sekundu dotyková vrstva registruje dotyk. Čím vyšší vzorkovací frekvence, tím rychlejší odezva displeje na dotyk. Ale benefit z uživatelského hlediska není tak zásadní jako u vyšší frekvence obnovovací. Totiž jestli displej zareaguje za 1/60 nebo 1/120 sekundu není tolik znát. Příkladem mohou být poslední dvě generace iPhonů. Jejich displeje sice mají běžnou 60Hz obnovovací frekvenci, ovšem vzorkovací je dvojnásobná, tedy 120 Hz.

Apple a Qualcomm: smíření nesmiřitelných

Apple už svůj vlastní modem s podporou 5G sítí vyvíjí, pro příští edici iPhonů jej však ještě nebude mít připraven. Přístroje proto bude muset vybavit modemy z produkce externího dodavatele. Má jím být krajanský Qualcomm, který Applu modemy několik let dodával. Postupně jej doplnil čipový gigant Intel, jelikož Apple přistoupil k diverzifikaci dodávek. Některé iPhony tak bylo možno koupit s dvěma různými typy modemů.

To byl případ třeba přelomového iPhonu X, u něhož datový provoz zajišťoval buď Qualcomm Snapdragon X16, nebo Intel XMM7480. V testech si vedla lépe součástka Qualcommu, přesto ovšem následující generace iPhonů (XR, XS, XS Max) používala modem značky Intel.

Apple sice tehdy pro své telefony logicky chtěl ty nejlepší dostupné modemy, jenže Qualcomm odmítl ty své kalifornskému výrobci prodat. Nebylo to překvapivé, jelikož vztahy obou firem byly na bodu mrazu. Vedly totiž mezi sebou paralelně několik soudních sporů. V tom ústředním šlo o velké peníze za licenční poplatky, které podle právníků Qualcommu Apple po několika letech přestal hradit. Dluh na poplatcích právní tým před rokem vyčíslil na sedm miliard dolarů.

Obě firmy se nakonec letos v dubnu dohodly na mimosoudním vyrovnání, což opět otevřelo dveře vzájemné obchodní spolupráci. Čipový gigant Intel v reakci na to ukončil vývoj 5G modemů a většinu modemové divize na konci července odprodal Applu.



Rychlý internet u nových iPhonů zajistí modem Qualcommu

Součástí čipové sady Apple A14 Bionic, jež bude srdcem příštích iPhonů, bude podle asijského deníku Nikkei 5G modem Snapdragon X55. Právě tento modem má jako jedna z prvních polovodičových komponent vznikat 5nm výrobním procesem. Připomeňme, že aktuálně nejmodernější procesory mají 7nm tranzistory. Jejich menší rozměr znamená nejen úspornější provoz, ale také postupnou minimalizaci součástek. Získaný prostor pak může výrobce využít třeba ve prospěch baterie.

7nm proces byl poprvé použit loni a dosud je používán k produkci nejvýkonnějších mobilních čipsetů včetně Snapdragonu 855 Plus, Kirinu 990 i Applu A13 Bionic.

Známý analytik Ming-Chi Kuo se tématu nasazení 5G modemů u iPhonů věnoval už několikrát. V červencové zprávě uváděl, že nový telekomunikační standard budou podporovat jen dva nejvyšší modely z kolekce pro rok 2020. Nástupce aktuálního iPhonu 11 měl tedy být o nový standard ochuzen (víc v článku: Za rok dostanou iPhony nejnovější technologii. Apple proto koupil firmu).

Tři nové iPhony s podporou 5G a k tomu levný nástupce modelu SE?

Redakce Nikkei však podporu nového standardu připisuje rovnou třem iPhonům, které dorazí v září příštího roku. Vůbec poprvé také padlo přesné označení modemu, který datový provoz v nových kmitočtových pásmech umožní.

Příští iPhony mají přinést přepracovaný design. Nazývat ho zcela novým by však zřejmě nebylo přesné, Apple má prý totiž oprášit vzhled z roku 2010. Tehdy uvedený iPhone 4 vyměnil oblé hrany za ostře řezané linie a takto definovaný vzhled jen s mírnými změnami měly další tři generace iPhonů.

Mluví se také o návratu snímače otisků prstů, který měly naposledy předloňské iPhony 8. Snímač se má však z oblíbeného home tlačítka, nad jehož absencí si u současných modelů nedávno posteskl americký prezident (víc viz Trump si stěžuje na svůj nový iPhone. Tlačítko bylo lepší, tvrdí), přestěhovat do displeje.

Apple by příští rok mohl uvést hned čtyři iPhony. Už na jaře by totiž mohl být uveden cenově dostupný model s moderním hardwarem, zabalený do designu zmíněného iPhonu 8. Jeho cena by v USA podle analytika Kuoa mohla začínat na 399 dolarech (cca 9 200 korun). Analytik přístroji navíc předpovídá dráhu bestselleru, uspět by s ním Apple mohl mít zejména v Číně a Indii, kde drahé smartphony nejdou tolik na odbyt (víc viz Nástupce levného iPhonu SE dorazí na jaře. Má to být prodejní hit).