Toužíte po iPhonu se skankphonem? Stačí se smířit s jeho stavem i cenou

Francouz Arnaud Douen za každý z pěti iPhonů požadoval původně 450 eur, tedy v přepočtu zhruba 11 tisíc korun. To bylo dvakrát až třikrát více, než za kolik lze iPhone první generace na eBayi běžně pořídit – a to navíc v podstatně lepším stavu oproti těm, které nabízí Douen. Následně však cenu upravil na „pouhých“ 299,99 eur (zhruba 7,2 tisíce korun). Onen cenový rozdíl oproti běžnému iPhonu první generace je dán faktem, že na Douenem nabízených kusech je nainstalované interní uživatelské rozhraní, takzvaný skankphone. To tehdejším vývojářům Applu, kteří pracovali na vývoji iPhonu, umožňovalo používat vybrané funkce včetně těch základních, jako jsou volání, SMS či přístup na web.

Svým způsobem jde o zajímavost, nicméně, jak sám prodejce uvádí, skankphone je zde pouze v podobě (dodatečně) nainstalované aplikace. Tedy pro sběratele v té nejméně zajímavé verzi. Všechny telefony tak po zapnutí běží standardně na systému OS 1.1.4, „vývojářskou sekci“ si uživatel musí spustit sám z domovské obrazovky. Douen, podle kterého jde o zajímavé sběratelské kousky, každopádně upozorňuje, že je nestabilní, nejde o systém určený pro koncové zákazníky.

Nabízené iPhony jsou každopádně komerčními přístroji, v médiích se přitom již objevily mylné informace, že jde o prototypy. Všechny byly vyrobené mezi zářím 2007 a dubnem 2008, v jednom případě jde navíc o repasovaný iPhone. To tedy znamená, že skankphone na ně byl tedy nainstalován dodatečně.

Nicméně u jednoho z nabízených exemplářů prodejce zmiňuje také možnost instalace úplně první verze mobilního operačního systému Applu (Mac OS X Mobile 1.0), což jej ze sběratelského hlediska dělá velmi zajímavým. iPhonů s původním softwarem totiž moc není a jsou vzácné. Jenže stav všech Douenem nabízených iPhonů je žalostný, tedy včetně tohoto sběratelsky zajímavého kusu, což z něj dělá prakticky bezcenný kus, přestože za něj požaduje již zmíněných 300 eur.

Bez výjimky mají všechny rozbité krycí sklo, ale displeje na dotyk reagují. V jednom případě prodejce nicméně upozorňuje, že displej v jeho horní části již nereaguje. Další případné vady se pak již liší kus od kusu, u některého hlásí vadné tlačítko pro ztišení hlasitosti, u jiného pak trochu „náladovou“ baterii. Navzdory tomu Douen uvádí, že jde o pěkné sběratelské kousky.

Sběratelskou záležitostí by však tyto telefony byly pouze v případě, pokud by byly v podstatně lepším celkovém stavu. Takto to celé působí, že někým dodatečně nainstalovaný skankphone je pouze snahou prodat prakticky neprodejné kusy za co nejvíce. Žalostný stav by se dal omluvit snad jen v případě, že by šlo o skutečný „skankphone“, tedy prototypový iPhone opatřený vývojářským rozhraním.

Prototypy si Apple hlídá. Tedy pokud to zvládá

Apple prototypy svých zařízení, tedy i iPhonů, před premiérou finálního produktu zpravidla likviduje. I přesto se však v roce 2009 objevily na eBayi hned dva testovací exempláře, přičemž jeden byl plně funkční a běžela na něm původní verze operačního systému OS X, tedy 03.06.01_G. Nabídka byla ovšem vzápětí stažena, pravděpodobně na popud Applu (více viz Prototypy původního iPhonu byly na prodej. Apple ale aukci zakázal).

Nicméně o rok později softwarový vývojář Applu zapomněl v jednom kalifornském baru prototyp iPhonu čtvrté generace. Našel jej tehdy jednadvacetiletý učitel plavání, který jej následně za pět tisíc dolarů (podle tehdejšího kurzu téměř sto tisíc korun) prodal portálu Gizmodo. Později svého kroku litoval, telefon měl podle svých slov raději vrátit původnímu majiteli (více viz Za iPhone vyinkasoval téměř sto tisíc korun, teď toho lituje a skrývá se).

Jen o zhruba rok a půl později však společnost řešila další takový případ, od médií tehdy za to již sklidila posměch (více viz Apple v baru opět ztratil prototyp iPhonu. Chce to protialkoholní léčbu, smějí se média).

V následujících letech Apple odhalil šedý trh s ukradenými vývojářskými prototypy včetně takzvaných dev-fused iPhonů určených striktně pro interní využití, které mohou být nejen skvělým sběratelským artiklem, ale díky omezenému zabezpečení zejména cennou záležitostí pro hackery. Ve snaze rozkrýt, kdo taková zařízení z čínských továren vynáší, rozeslala společnost loni v červnu prostřednictvím čínské advokátní kanceláře několik dopisů, v nichž jejich adresáty vyzvala, aby takováto zařízení přestali nabývat, nabízet a prodávat. Kromě toho měli předat i seznam svých zdrojů (více viz Apple řeší krádeže prototypů iPhonů. Prozraďte zdroje, hrozí prodejcům).