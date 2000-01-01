Společně s novými iPhony jsme si v redakci mohli prohlédnout také bohaté příslušenství k nim. Asi nejdůležitější jsou kryty, které nejenom že telefon ochrání před poškozením, ale mohou mu také dodat osobitý styl. Představujeme proto kryty od značek Care, Epico, Fixed, Tactical a dalších.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco na úvodní fotografii jste mohli vidět originální příslušenství Applu, zde je už nabídka značky Care, kterou zaštiťuje výrobce Panzer Glass. Na fotce vidíte jednak standardní barevný kryt (prodává se za 699 korun), který je testovaný na pád z výšky 2,4 metru a kompatibilitou s MagSafe…
…tak i průhledný kryt se stojánkem. Tento kryt, který vyjde na 999 korun, je testován na odolnost proti pádům z výšky až 4,8 metru a výrobce ho nabízí se standardní roční zárukou proti žloutnutí.
Modely série Mag+ pro iPhone 17 Pro Max nabízí také česká značka Epico. Hnědý kryt je vyrobený z pravé kůže, modrý je pak silikonový. Oba stojí necelých šest stovek a jsou certifikované na odolnost proti pádům z výšky až dvou metrů.
Průhledné kryty od společnosti Fixed začínají na 499 korunách za modely s podporou MagSafe. K některým z nich dostanete v balení i šňůrku na krk.
Fixed má rovněž výběr neprůhledných krytů (pevné i pružné) a rovněž také prémiový model Aramid, který zajišťuje odolnost proti poškození při zachování extrémně tenkého profilu. Tento model stojí 999 korun.
Další designově zajímavé modely má značka Tactical, jejímž letošním motivem jsou kryty připomínající topografické mapy. Kryty s podporou MagSafe seženete za zhruba 400 korun, tenký aramidový model pak za 1 200 korun.
Teď pár designových kousků. Prohlédnout jsme si mohli například licencované kryty módní značky Guess, ke kterým dostanete i stylové poutko na ruku. Stojí okolo 650 korun a podporují i MagSafe.
Zaujal nás také typicky zelený kryt značky Lacoste, ke kterému v balení dostanete i ladící MagSafe peněženku. Tato kombinace vyjde na 1 400 korun.
V nabídce značky Lacoste je k mání i elegantní průhledný kryt s jejím logem a zlatými motivy. Ten stojí 950 korun.
Zajímavou nabídku má také další módní značka, Karl Lagerfeld. Nabízí speciální kryt určený pro zavěšení mobilu přes rameno (to má letos v nabídce i sám Apple). Stojí zhruba 850 korun.
Pro zajištění popruhu má značka dokonce vlastní systém úchytu, místo toho, co třeba najdete právě u originálního příslušenství.
iPhone 17 Pro Max můžete ochránit také pouzdrem značky Nillkin, kde výrobce myslel i na ochranu zadní optiky fotoaparátů a přidal i praktickou posouvací krytku.
Volitelně si můžete zakrýt i doplňkové senzory či LED blesk. Tento kryt stojí okolo 500 korun.
Nyní ještě pár vybraných modelů pro model iPhone Air, který je nejtenčím mobilem v historii nabídky Applu. Výrobci tomu na míru přizpůsobují i kryty, aby i s nimi nebyla tloušťka zařízení nijak závratná. Zde je dvojice originálních krytů, přičemž i čirý kryt s MagSafe zde vyjde na 1 500 korun, ochranný rámeček pak na 1 100 korun.
Alternativu nabízí opět třeba značka Care od Panzer Glass. Silikonový kryt pořídíte za 1 000 korun a Panzer Glass slibuje ochranu proti pádu z výšky až 2,4 metru.
Epico nám rovněž předvedlo matné i čiré kryty za 700 korun, které jsou certifikované na odolnost proti pádu z výšky až dvou metrů.
Zajímavý topografický styl si i na iPhone Air můžete nasadit díky krytům Tactical (cena se pohybuje mezi 300 až 400 korunami).
Tenký model samozřejmě můžete také obléknout do módní značky, modely nabízí jak Guess (750 korun)…
…tak Karl Lagerfeld (650–750 korun). Podpora MagSafe je samozřejmostí.
A pokud toužíte po krytu co umí zakrýt zadní fotoaparát, jeden takový najdete i u značky Nillkin za zhruba 450 korun.
Nabídka zmíněných výrobců je samozřejmě rozmanitější, spousta krytů je dostupná ve vícero barevných variantách či materiálových provedeních, stačí si jen vybrat.
Ochuzeni o výběr podobných krytů samozřejmě nezůstanou ani majitelé základního iPhonu 17, výběr mají minimálně hodně podobný.
