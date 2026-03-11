Ačkoliv je obecně Apple považován za toho, kdo určuje trendy, ne vždy se mu to opravdu povede. Aktuálně například konkurenční Samsung zaujal svět smartphonů novým displejem, který umí na přání ztmavit obsah celého či části displeje (tzv. Privacy Display) v případě, že se na něj někdo dívá z ostřejšího úhlu. Je to funkce, která celkem efektivně zabraňuje šmírování na veřejnosti. A applisté by ji chtěli také.
Proto se nyní po sociálních sítích šiří videa, která ukazují, že se funkce dá aktivovat i na iPhonech. A dotyční předvádějí na kameru, jak se při pohybu telefonem do ostřejšího úhlu opravdu ztmaví vybraná část displeje. Jenže to má jeden háček: taková věc aktuálně na iPhonech není možná.
Samsung této novinky docílil nejenom speciálním softwarem, ale i pomocí nových hardwarových technologií. To znamená, že pouhou úpravou softwaru v jiném telefonu funkci Privacy Display nevykouzlíte, je k tomu zkrátka potřeba i speciální zobrazovací vrstva displeje. A právě tu žádný iPhone nemá, proto je tedy nemožné si funkci jednoduše aktivovat.
Jde tedy o obyčejný podvrh, zřejmě na principu snímání dat z gyroskopu zařízení, kdy při určitém natočení těla telefon prostě vypne část displeje. To znamená, že tím sice soukromí proti šmírování docílíte, ale zároveň ani vy sami nic na displeji neuvidíte. Jiné zdroje pak uvádějí, že podobného efektu lze také docílit nalepením speciální folie na displej.
Paradoxně asi nejvíc do očí bijící náznak, že je celá softwarová novinka v iPhonech podvrh, je její pojmenování Privacy Display. Apple by přitom zcela jistě takovou funkci pojmenoval po svém a nepoužíval zcela stejný název, jaký využívá Samsung.
iPhony si aktuálně proti šmírování pouhou softwarovou aktualizací neochráníte, zato na trhu již nějakou dobu existuje celá řada tvrzených skel, která takovou vlastnost nabízejí. Sice to jako u Samsungu nefunguje na přání a nejde si vybrat jen část displeje, kterou má tato funkce chránit, ale je to lepší než nic. Pokud se tato novinka od Samsungu ujme, je dost možné, že ji časem Apple také nasadí i do svých modelů.