Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje naprosto přemrštěnou cenu.
iPhone Pocket je v podstatě pletenou ponožkou přestřiženou tak, aby šla nosit s iPhonem uvnitř přes rameno. Je to designový výstřelek, který si však nejspíš nějaké zájemce najde.
Ponožka je v souladu s tím, co Apple zamýšlel pro letošní mobilové novinky, tedy možností je nosit přes rameno.
Koneckonců souběžně s modely série iPhone 17 Apple uvedl rovněž popruh přes rameno, který se dá uchytit ke značkovým krytům výrobce.
Lidé si z novinky ihned začali utahovat, a to z více důvodů. Jednak taková věc může o to víc lákat zloděje, kteří vás mohou o mobil ještě snadněji připravit…
…ale také proto, že je taková věc opravdu absurdně drahá. Apple si za popruh říká o 1 790 korun, a navíc potřebujete ještě kryt, který má oka na provlečení, a nejlevnější takový od Applu vyjde na 1 490 korun. Celkem tedy toto příslušenství stojí přes tři tisíce korun.
To však stále není nic proti nové ponožce na iPhone, která jde navíc do prodeje pouze na vybraných trzích (Spojené státy, Francie, Velká Británie, Singapur, Čína, Itálie, Japonsko a Jižní Korea).
Cena ponožky totiž začíná na 160 eurech (3 900 korun) za krátkou, za dlouhou pak zaplatíte dokonce 260 eur (6 000 korun).
Zatímco krátká varianta se hodí třeba na nošení iPhonu přivázaného ke kabelce nebo přes ruku…
…tak dlouhou můžete nosit libovolně zavěšenou přes tělo.
Ponožky společně s Applem navrhlo japonské designové studio Issey Miyake a jsou dostupné v mnoha barevných provedeních.
Podle Applu je cílem tohoto produktu nabídnout „extra kapsu na jakýkoli iPhone“.
Ponožka vyvolala na internetu pozdvižení, lidé kritizují Apple především za to, že firma zkouší dostat peníze z lidí, kteří si od ní koupí úplně cokoli.
Jiní vnímají iPhone Pocket jako věc, která „testuje limity toho, co je pravý fanoušek firmy ještě schopný tolerovat.“
Zajímavé je ovšem to, že ponožka na iPhone není jen tak náhodným produktem, nýbrž odkazuje k něčemu, co už v minulosti Apple prodával.
Ano, Apple skutečně už v roce 2004 nabízel podobnou ponožku na hudební přehrávač iPod.
Sloužila jako obyčejné cestovní pouzdro a výrobce si za ni účtoval 29 dolarů, což je dnešní ekvivalent po připočtení inflace asi 50 dolarů. Tedy zhruba tisíc korun.
Na rozdíl od nové ponožky na iPhone si ovšem už tehdy Steve Jobs z této novinky utahoval, když během konference k představení novinek prohlásil, že jde o „revoluční produkt“. Nyní to nicméně už Apple myslí s ponožkou naprosto vážně.
