Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane

Ondřej Martinů
Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje naprosto přemrštěnou cenu.
14. listopadu 2025

13. listopadu 2025  14:30

13. listopadu 2025

12. listopadu 2025

11. listopadu 2025

10. listopadu 2025

9. listopadu 2025

8. listopadu 2025

8. listopadu 2025

7. listopadu 2025  7:02

7. listopadu 2025

6. listopadu 2025  11:34

