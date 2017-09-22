Seznam mobilů od Applu je už poměrně dlouhý, ale některé svou důležitostí převyšují ostatní. Sestavili jsme žebříček modelů, ze kterých má výrobce pravděpodobně největší radost, jde totiž o ty vůbec nejprodávanější modely.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hezká shoda náhod je na desátém místě žebříčku, kde najdete jubilejní iPhone X (zde ve významu římské číslice deset). Apple jej uvedl v roce 2017 a představoval zásadní designovou proměnu iPhonů, které se výrobce v podstatě drží dodnes.
iPhone X jako první vyškrtl z výbavy mobilů od Applu tradiční tlačítko pod displejem a nahradil jej displejem roztaženým do krajů čelní plochy a novým systémem ovládání pomocí gest. Apple prodal asi 63 milionů kusů tohoto modelu.
Devátá příčka patří sérii iPhonů 12. Ta podle dostupných dat celkově prodala asi 100 milionů kusů napříč celou nabídkou od modelu iPhone 12 mini až po iPhone 12 Pro Max. Ty přišly na trh v roce 2020.
Pro nabídku „dvanáctek“ byl nejvíce příznačný (byť asi nepříliš úspěšný) model mini, který v době stále rostoucích displejů nabídl nevídaně kompaktní rozměry: displej měl úhlopříčku pouhých 5,4 palců.
Ještě vyšší příčku pak získala dvojice modelů iPhone 8 a 8 Plus. Tyto smartphony byly (s výjimkou posledního dostupného modelu SE v roce 2022) posledními svého druhu, měly ještě tlačítko pod displejem a širší rámečky okolo.
Osmiček se dohromady prodalo přes 120 milionů kusů, jejich podpora skončila v roce 2023, kdy se již nedočkaly nejnovější verze systému iOS.
iPhone 5 z roku 2012 byl pro Apple pořádným úspěchem. Aby také ne, když šlo o zásadní designové a funkční vylepšení dosavadního směřování, s tenčím tělem, větším displejem a zcela novým typem konektoru (lightning).
iPhone 5 se dočkal velké oblíbenosti, prodalo se jej globálně přes 143 milionů kusů. Oficiální softwarová podpora skončila v roce 2017.
Na další příčce tu máme další skupinu telefonů, tentokrát modely iPhone XR (na fotografii vlevo), XS a XS Max (na fotografii vpravo). Právě XR byl jedním z experimentů Applu, jak nabídnout zájemcům o něco dostupnější model v typicky křiklavých barvách.
Tahounem nabídky však byly i tentokrát modely XS a XS Max, které byly však docela obvyklou evolucí nabídky. Měly rychlejší čip, větší úložiště a vyladěné fotoaparáty. Dohromady se jich prodalo přes 150 milionů kusů.
I na dalším místě najdete celou sérii mobilů, v tomto případě „jedenáctky“. Ty se skládaly z modelů iPhone 11, 11 Pro a 11 Pro Max. Prodalo se jich dohromady 150 milionů kusů.
iPhone 11 Pro (i Pro Max) v podstatě započal design zad, který pak Apple využíval dlouhé roky. Jde totiž o první model s třemi fotoaparáty na zádech, tedy možností jak širokoúhlého záběru, tak optického přiblížení obrazu.
Na čtvrté příčce najdete dvojici modelů iPhone 7 a 7 Plus. Apple se radoval z více jak 156 milionů prodaných kusů, zákazníci zase z celé řady hardwarových novinek. Telefony dorazily v roce 2016.
Tou hlavní byl u modelu 7 Plus nový duální fotoaparát na zádech. Tehdy to byl celkem odvážný krok. Apple sice nebyl tím prvním, kdo něco takového zkusil, ale celkem jasně tento trend pomohl odstartovat.
A blížíme se do finále. Na třetím místě co se rekordních prodejů týče najdete model iPhone 5s z roku 2013. Vyznačoval se výkonnějším čipem a hlavně velkou novinkou v podobě Touch ID, neboli čtečkou otisků prstů v tlačítku pod displejem.
Apple byl s prodeji opravdu spokojený, telefonu se prodalo přes 163 milionů kusů.
Stříbrná medaile v tomto žebříčku pak patří dvojici modelů iPhone 6S a 6S Plus. Modely z roku 2015 přinesly například vylepšenou konstrukci, novější čip a také nový zadní fotoaparát schopný natáčet video v rozlišení až 4K.
iPhone 6S navíc přinesl novou funkci v podobě „3D Touch“, neboli citlivosti displeje na sílu stisku, která přinesla nové možnosti ovládání telefonu. Obou variant se prodalo dohromady přes 173 milionů kusů.
A máme tu vítěze v podobě dvojice iPhonů 6 a 6 Plus. Tyto telefony přinesly nejenom zcela nový design a celkově osvěžení nabídky díky dvěma variantám většího a menšího modelu, ale i pár kontroverzí.
Především iPhone 6 Plus se nechvalně zapsal do historie jako telefon, který jste mohli ohnout i pouhým nošením v zadní kapse kalhot. Celá kauza dostala název Bendgate a telefony byly terčem celé řady vtípků. Ani to však nezastavilo jejich úspěch.
Výběr ze dvou variant i nový design oslovil zákazníky natolik, že dohromady se prodalo přes 222 tisíc kusů těchto telefonů. Obecně jde tak o třetí nejprodávanější telefony všech dob, lépe dopadly už jen levné modely značky Nokia. Ale o tom zas někdy jindy.
