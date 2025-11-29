Chtěl dát své lásce iPhone k narozeninám. Jenže se mu to poněkud zvrtlo

Lukáš Hron
Někteří lidé pro to, aby své blízké obdarovali hodnotným darem, udělají cokoli. Jejich snažení je o to výraznější, jde-li o současnou životní lásku. Ne vždy je však způsob, jak přijít k potřebným financím, v mezích zákona. Na šikmou plochu se kvůli své lásce vydal i indický student. Potřeboval peníze na iPhone.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI

Dhiren Kumar, student bakalářského studia technických věd ve východoindickém státě Urísa, chtěl darovat své milé k narozeninám iPhone. Na nákup drahého dárku mu ovšem scházely potřebné finance. A navíc ho tlačil čas. Způsob, kterým se snažil získat rychle peníze, aby splnil narozeninové přání své přítelkyně, ho však přivedl do potíží.

Při běžné kontrole u něj a jeho komplice totiž policejní hlídka v sobotu 15. listopadu objevila marihuanu. A to ne jen pár sáčků – každý měl u sebe několik balíčků. Podle indického portálu Wion jí bylo dohromady 22 kilogramů. Bylo zjevné, že nejde o množství pro vlastní potřebu, což zadržení následně policistům i potvrdili.

Přiznali, že marihuanu převáželi za účelem jejího prodeje a získání finančních prostředků. Policie balíčky s drogou zabavila a oba podezřelé zatkla. Ti nyní čelí podezření z pašování a o jejich dalším osudu rozhodne indický soud. Vyšetřovatelé se mezitím snaží rozkrýt pozadí a zajistit případně další stopy v dodavatelském řetězci marihuany.

Student vyšetřovatelům vysvětlil, co ho k takovému kroku, kvůli němuž má nyní oplétačky se zákonem, přimělo. Pochopení se ovšem nedočkal. Policisté ho upozornili, že takovým jednáním nejen porušuje zákon, ale také vrhá špatné světlo na akademickou půdu, respektive studentstvo.

Kvůli iPhonu prodají klidně ledvinu i děti

Že jsou někteří lidé pro to, aby pro sebe či někoho blízkého mohli koupit iPhone, schopni udělat prakticky cokoli, dokazují i mnohé případy z minulosti. Například v roce 2014 jeden podnikavý mladík z Číny získával finanční prostředky na nákup telefonu Applu vskutku netradičním způsobem: za poplatek půjčoval svou přítelkyni. A to nikoli k sexu, ale k takovým aktivitám jako třeba společná večeře či doučování.

V roce 2011 dívka na čínské síti Weibo nabízela své panenství za nový iPhone 4. O rok později, před vydáním iPhone 5, pak čínský mladík kvůli vidině nového telefonu prodal svou ledvinu. Podobný případ se odehrál i v roce 2015, kdy dva čínští mladíci chtěli dostatek financí na nákup iPhonu 6s získat ilegálním prodejem ledviny jednoho z nich.

O dva roky dřív, v roce 2013, byl zaznamenán i případ, kdy manželský pár prodal tři své novorozené děti kvůli novým modelům telefonů od firmy Apple. K podobnému případu došlo i v roce 2018, kdy čínský mladík v touze po novém iPhonu prodal bez vědomí matky jejich tehdy teprve osmnáctidenní dceru.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě

Jak dobře znáte Android?

Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy

Apple iPhone 16 a Google Pixel 9

Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi...

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

Chtěl dát své lásce iPhone k narozeninám. Jenže se mu to poněkud zvrtlo

ilustrační snímek

Někteří lidé pro to, aby své blízké obdarovali hodnotným darem, udělají cokoli. Jejich snažení je o to výraznější, jde-li o současnou životní lásku. Ne vždy je však způsob, jak přijít k potřebným...

29. listopadu 2025

Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší chytré hodinky a vyhrajte špičkové garminy

mobil roku 2025 clankove foto

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Druhé kolo startuje v pátek 28. listopadu...

28. listopadu 2025

Našli jsme výborné nabídky. Teď je skvělá příležitost koupit levně mobil

Ilustrační obrázek

Slevy od 20 do 35 procent nejsou letos u smartphonů na Black Friday výjimečné. Na některých modelech můžete ušetřit až 10 tisíc korun, ale nejlepší nabídky jsou ve střední třídě. Výborně vybavené...

28. listopadu 2025

Tuto značku možná ani neznáte. Její nová výkonná mašina stojí za pozornost

Poco F8 Pro

Na český trh dorazila novinka od značky Poco, model F8 Pro. Za dostupnou cenu nabídne skoro až špičkovou výbavu. Díky zaváděcí akci navíc vyjde ještě výrazně levněji.

27. listopadu 2025

Americký souboj. Nejlepší iPhone má vážného soupeře za lepší peníze

Apple iPhone 17 Pro Max a Google Pixel 10 Pro XL

Špičkové iPhony už mají několik let vážného domácího soupeře: i smartphony Pixel mají americký původ. Jak Apple, tak Google jdou u svých modelů vlastní cestou, jejich světy se ale v posledních letech...

26. listopadu 2025

KVÍZ: Majitelé iPhonů budou mít s tímto kvízem problémy. Ostatní budou ve výhodě

Jak dobře znáte Android?

Zařízení s Androidem někdy měl v ruce snad každý z vás. Otestujte si své znalosti nejpopulárnějšího systému pro smartphony.

vydáno 25. listopadu 2025

Padla jedna z největších bariér mezi iPhony a androidy

Apple iPhone 16 a Google Pixel 9

Google nečekaně přidal možnost do svých telefonů série Pixel posílat a přijímat soubory z iPhonů. Po dlouhou dobu šlo přitom o jednu z největších překážek propojitelnosti konkurenčních zařízení, mezi...

24. listopadu 2025

Zloději mobilů nutí okradené lidi přejít z iPhonu na android

Ilustrační snímek

Báli jste se, že na ulici přijdete o svůj drahý top samsung? Možná zbytečně, zloděje nejspíš zajímat nebude. Jsou sice podobně drahé a v některých případech dokonce i dražší než iPhony, nicméně jim...

23. listopadu 2025

Chytré hodinky hodně levně. Přitom od této značky to je docela rarita

Motorola Moto Watch Fit

Mezi výrobci mobilů a chytrých hodinek je často rovnítko, ovšem neplatí to tolik v případě značky Motorola, která dosud vydala jen několik málo takových modelů, poslední před několika lety. Nyní se...

22. listopadu 2025

Vyplatí se koupit mobil na Black Friday? Záleží na značce i na trhu

Premium
ilustrační snímek

Pokud sháníte nový smartphone, dá se ohledně případných slev vcelku spolehnout, že jsou reálné. Ale je dobré znát základní pravidla slev, což se týká i současného slevového šílenství na Černý pátek.

22. listopadu 2025

Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás

Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...

Čekali jste na špičkový mobil s obří baterií? Tak tady je

OnePlus 15

Nový smartphone OnePlus 15 zamířil na český trh a my jej již nějakou dobu testujeme. Novinka láká především na ohromnou baterii a drtivý výkon, zaujme však i několika detaily.

21. listopadu 2025

Smysl tohoto modelu nám uniká. Stejný telefon jsme už viděli

Nothing Phone (3a) Lite

Značka Nothing uvedla na trh nový model Phone (3a) Lite, který se vymyká její běžné nabídce. Je to nejlevnější model, jaký zatím předvedla, ale zároveň je až příliš podobný produktu, který již firma...

20. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.