Dhiren Kumar, student bakalářského studia technických věd ve východoindickém státě Urísa, chtěl darovat své milé k narozeninám iPhone. Na nákup drahého dárku mu ovšem scházely potřebné finance. A navíc ho tlačil čas. Způsob, kterým se snažil získat rychle peníze, aby splnil narozeninové přání své přítelkyně, ho však přivedl do potíží.
Při běžné kontrole u něj a jeho komplice totiž policejní hlídka v sobotu 15. listopadu objevila marihuanu. A to ne jen pár sáčků – každý měl u sebe několik balíčků. Podle indického portálu Wion jí bylo dohromady 22 kilogramů. Bylo zjevné, že nejde o množství pro vlastní potřebu, což zadržení následně policistům i potvrdili.
Přiznali, že marihuanu převáželi za účelem jejího prodeje a získání finančních prostředků. Policie balíčky s drogou zabavila a oba podezřelé zatkla. Ti nyní čelí podezření z pašování a o jejich dalším osudu rozhodne indický soud. Vyšetřovatelé se mezitím snaží rozkrýt pozadí a zajistit případně další stopy v dodavatelském řetězci marihuany.
Student vyšetřovatelům vysvětlil, co ho k takovému kroku, kvůli němuž má nyní oplétačky se zákonem, přimělo. Pochopení se ovšem nedočkal. Policisté ho upozornili, že takovým jednáním nejen porušuje zákon, ale také vrhá špatné světlo na akademickou půdu, respektive studentstvo.
Kvůli iPhonu prodají klidně ledvinu i děti
Že jsou někteří lidé pro to, aby pro sebe či někoho blízkého mohli koupit iPhone, schopni udělat prakticky cokoli, dokazují i mnohé případy z minulosti. Například v roce 2014 jeden podnikavý mladík z Číny získával finanční prostředky na nákup telefonu Applu vskutku netradičním způsobem: za poplatek půjčoval svou přítelkyni. A to nikoli k sexu, ale k takovým aktivitám jako třeba společná večeře či doučování.
V roce 2011 dívka na čínské síti Weibo nabízela své panenství za nový iPhone 4. O rok později, před vydáním iPhone 5, pak čínský mladík kvůli vidině nového telefonu prodal svou ledvinu. Podobný případ se odehrál i v roce 2015, kdy dva čínští mladíci chtěli dostatek financí na nákup iPhonu 6s získat ilegálním prodejem ledviny jednoho z nich.
O dva roky dřív, v roce 2013, byl zaznamenán i případ, kdy manželský pár prodal tři své novorozené děti kvůli novým modelům telefonů od firmy Apple. K podobnému případu došlo i v roce 2018, kdy čínský mladík v touze po novém iPhonu prodal bez vědomí matky jejich tehdy teprve osmnáctidenní dceru.