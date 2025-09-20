V určitých případech udělal Apple rozhodnutí za vás. Pokud jste chtěli model Plus a čekali jste na jeho novou verzi, tak jste se nedočkali. Apple s pluskovými modely skončil, takže si v klidu můžete dojít pro loňskou nebo předloňskou verzi, když ji ještě seženete.
Loňskou, tedy iPhone 16 Plus, koupíte i přímo u Applu, a to ve dvou paměťových variantách. Na volném trhu pak seženete i třetí verzi s největší pamětí 512 GB. Tři verze modelu 15 Plus jsou také stále k mání v prodejní síti, ale už musíte víc hledat. Ceny jsou odstupňované logicky: u variant s pamětí 128 a 256 GB jsou nejlevnější dva roky staré modely iPhone 15 Plus. U největší paměťové verze to platit nemusí, ale to je dané už velmi omezenou nabídkou.
Ceny se liší i mezi jednotlivými obchodníky, je tedy dobré udělat před nákupem průzkum trhu. Ceny v tabulce jsou nejnižší, které jsme u velkých autorizovaných prodejců našli k 17. září 2025.