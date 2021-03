Teenager chtěl levný iPhone, dorazil mu ovšem v obří velikosti

Už to nejspíš zažila spousta z nás. Na internetu narazíme na produkt, který se běžně prodává za daleko vyšší částku, a tak nás logicky zaujme. Zatímco logickým chováním by bylo přesvědčit se, v čem je háček, někdo rovnou bezmyšlenkovitě kupuje, aniž by si ověřil, proč je vlastně dané zboží tak levné. Přesně to se stalo teenagerovi z Thajska, který fotografie s výsledkem svého unáhleného jednání zveřejnil na internetu.

Mladý muž na internetu narazil na velice výhodnou nabídku s obrázkem iPhonu 7 a místo dlouhého přemýšlení urychleně smartphone objednal. Jenže mu dorazil balík skoro stejně tak velký, jako je on sám. Po rozbalení pak vyšlo najevo, že ve skutečnosti objednal kus nábytku ve tvaru smartphonu od Applu.

Ačkoliv je nám jasné, že pracovní stolek ve tvaru obřího iPhonu by si přála jistě nemalá část sklaní fanouškovské základny Applu, přeci jen by bylo lepší, kdyby daný jedinec nejprve měl také příslušný smartphone. A tak se sice teenager z Thajska může z takto povedeného designového nábytku radovat, jenže by si propříště měl svá horlivá rozhodnutí raději více promyslet.

Jeho počínání zaujalo asijská média, a tak si alespoň užil svých pár minut slávy na internetu. Některá dokonce i vypátrala zdroj, kde se taková věc dá koupit (nikoliv omylem, ale cíleně):



Co se různých klamavých inzerátů týče, mohl dopadnout vlastně i o dost hůř. V minulosti se našlo mnoho případů, kdy si lidé objednali na internetu z pochybného zdroje iPhone, jenže jim místo toho přišly věci jako třeba prázdná sklenice, visací zámek či zkrátka vůbec nic.