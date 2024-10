Uděláte si z iPhonu úplně jiný telefon? Nebude to stát moc peněz

Část 1/5

Ochranné kryty pro iPhone 16 Pro

Uživatelé smartphonů se dělí na dva tábory. Jsou tu ti, kteří telefon používají „nahatý“, tedy bez jakéhokoliv krytu a tím riskují, že jej mohou snadno poškodit. Asi chápeme, že pro někoho to je důležité pro řádné ocenění designu a materiálů zařízení. No a pak jsou tu ti, kteří telefon chtějí před poškozením chránit, byť tím samozřejmě pak znatelně přidusí designovou myšlenku zařízení. A tak si pořídí kryt, který jeho vzhled může i dost razantně proměnit. To ovšem neznamená, že taková věc musí být ošklivá.

Příslušenství pro iPhony je mraky, což se pojí s vysokou popularitou těchto smartphonů. Některé značky se zaměřují spíše na odolnost, jiné zase na styl a další pak třeba na dostupnost. Kryt pořídíte za pár stovek, ale také klidně i za několik tisíc. Obecně platí, že to nejdražší je přímo od Applu. Zároveň je však také nejvíce „na ráně“.

Oficiální příslušenství pořídíte mimo jiné i přímo ze stránek Applu, ovšem výběr je zde omezen na vcelku standardní silikonové kryty různých barev. Všechny jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů a samozřejmě podporují magnetické příslušenství MagSafe. Až na modely pro starší iPhony stojí všechny tyto ochranné kryty 1 490 korun. Pokud si k tomu přičtete třeba ještě peněženku s magnetickým uchycením na záda krytu za 1 790 korun, vyjde to už docela draho.

Pokud se však podíváte i k jiným značkám, je výběr nejenom daleko pestřejší, ale můžete i celkem znatelně ušetřit.