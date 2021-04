Svůj iPhone si můžete předělat na Samsung s Androidem. Je to zdarma

Originální způsob, jak přimět majitele iPhonů vyzkoušet něco jiného, si přichystal Samsung na Novém Zélandě. Má pro ně speciální webovou stránku s názvem iTest, která vám pomocí pár jednoduchých kroků upraví rozhraní mobilu na to, se kterým denně pracují majitelé samsungů. Jelikož je to v podstatě reklama, tak je vše dostupné zdarma a vyzkoušet to jde s každým modernějším iPhonem.

Webovou stránku si jednoduše umístíte jako zástupce na plochu vašeho iPhonu, přičemž se následně chová jako domácí uživatelské rozhraní Samsungu. Můžete spouštět řadu aplikací, chodí vám notifikace, dokonce si i dále upravujete tapety a vzhledová schémata. Vše je samozřejmě jen chytře udělaná aplikace, kterou můžete kdykoliv „shodit“.

Napříč tímto rozhraním tak trochu očekávaně Samsung rozmístil celou řadu vtípků až dloubnutí do iPhonů. U menu se službami vám například oznámí, že většina vašich oblíbených aplikací stejně vyrobil Google a s tím je Samsung kamarád. U témat prozrazuje, že si telefon můžete upravit podle sebe a nemusíte se řídit tím, co vám „nějaký člověk v roláku“ nastaví do telefonu napevno.

Na iTestu se podílel novozélandský fotograf Logan Dodds, který vás třeba naučí ovládat aplikaci fotoaparátu, nebo posílá SMSky. V aplikaci Health zase najdete nabídku veškerých doplňkových zařízení pro sérii Galaxy, jako jsou sluchátka, hodinky a fitness náramky. Nakonec vám Samsung prozradí, jak snadné je přenést vaše data z iPhonu do Samsungu. Originální reklama se Samsungu povedla a my jen čekáme, kdy se na oplátku Apple pokusí přemodelovat One UI do iOS.