Apple v pondělí večer uvolnil novou verzi systému iOS 26 pro iPhony. Jde o velkou novinku, Apple dokonce tvrdí, že jde o vůbec největší změnu systému od roku 2013, kdy dorazila verze iOS 7 s novým vzhledem. Uživatelé tak od včerejšího večera mohou prozkoumávat nový design uživatelského rozhraní a také několik nových funkcí, které iOS 26 nabízí.
|
iPhone dostane skleněný design. Toto jsou hlavní systémové novinky
Někteří uživatelé mohou po nainstalování nového systému zaznamenat rychlé vybíjení baterie, případně i nadměrné zahřívání zařízení. „Aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, která můžou mít vliv na výkon a výdrž baterie,“ popisuje Apple na české stránce podpory a odkazuje na detailní popis jevu v angličtině. Nejde tedy o chybu, nýbrž o běžný jev, který zmizí, jakmile se systém telefonu plně nastaví.
„Ihned po dokončení aktualizace, především takto zásadní, můžete zaznamenat její dočasný vliv na výdrž baterie a teplotu zařízení. Je to normální, protože zařízení potřebuje čas na dokončení procesu nastavení na pozadí, a to včetně indexování dat a souborů pro vyhledávání, stahování nových dat a aktualizaci aplikací,“ stojí v dokumentu.
„V závislosti na individuálním použití mohou někteří uživatelé zaznamenat malý dopad na výkon nebo výdrž baterie. Společnost Apple neustále pracuje na optimalizaci těchto funkcí v aktualizacích softwaru, aby zajistila dlouhou výdrž baterie a plynulý uživatelský zážitek,“ popisuje dále Apple.
Odezva na nový systém Applu na internetu je spíše vlažná, některým uživatelům se nový průhledný design systému příliš nelíbí a přirovnávají jej třeba k staršímu stolnímu systému Windows Vista, který rovněž nabídl nezvyklý průhledný design. Jiní jej naopak hodnotí pozitivně, líbí se jim například ještě větší míra přizpůsobení zamykací obrazovky nebo třeba nové animace spojené s průhlednými prvky.